 

Постпред Северной Кореи при ООН назвал США реальной угрозой для КНДР

28.09.2021, 2:48, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСоединенные Штаты продолжают представлять реальную военную угрозу для КНДР, сообщил постоянный представитель Северной Кореи при ООН Ким Сон в ходе выступления на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, задача по обеспечению мира и безопасности на Корейском полуострове осложняется «враждебной политикой США по отношению к КНДР», передает ТАСС.

«С первого дня существования КНДР США не признавали нашу независимость, относясь к нам как к противнику и не скрывая враждебного отношения к социалистической системе, выбранной народом», – подчеркнул Ким Сон. По словам северокорейского постпреда, «враждебное отношение США находит проявление в первую очередь в создании военной угрозы КНДР».

«На территории КНДР нет ни одной иностранной военной базы и ни одного иностранного военнослужащего, – подчеркнул постоянный представитель Северной Кореи при ООН. – В то же время в Южной Корее на многочисленных военных базах находятся почти 30 тыс. американских военнослужащих, которые сохраняют возможность в любой момент начать военные действия против КНДР».

Постпред КНДР отметил, что Пхеньян «ни разу не проводил военных учений вблизи США». «В свою очередь США на протяжении последних нескольких десятилетий ежегодно создают разного рода военные угрозы на Корейском полуострове или рядом с ним <…>», – сообщил дипломат, приведя в качестве примера проводившиеся в августе совместные командно-штабные учения Республики Корея и Соединенных Штатов. По словам северокорейского постпреда, маневры, проводившиеся исключительно в формате компьютерного моделирования без полевой фазы, носили «наступательный характер».

В августе сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместителя завотделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что на Корейском полуострове может быть достигнут мир, если «выдворить» с него вооруженные силы США, которые периодически способствуют ухудшению отношений между Южной и Северной Кореей.

22 июня сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон призвала США не надеяться на возобновление диалога.



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