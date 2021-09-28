Республиканцы заблокировали в Сенате продление лимита госдолга США

Законопроект о приостановке действия лимита госдолга США почти до конца 2022 года и временном финансировании федерального правительства Соединенных Штатов до 3 декабря 2021 года не прошел процедурное голосование в Сенате из-за противодействия со стороны республиканцев.

За начало дебатов по законопроекту проголосовали 48 сенаторов, 50 высказались против. Для перехода к дебатам требовалось 60 голосов. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер в последний момент изменил свой голос с «да» на «нет». Такой технический шаг позволит ему вновь вынести вопрос на голосование, передает ТАСС.

Имеющие меньшинство в Сенате республиканцы обещали принять все возможные меры, чтобы заблокировать законопроект о приостановке действия лимита госдолга США почти до конца 2022 года и временном финансировании федерального правительства Соединенных Штатов до 3 декабря 2021 года. Они настаивают на том, чтобы президент США Джо Байден и демократы сократили расходы или приняли другие меры по сокращению госдолга.

Лимит не позволяет Минфину США выпускать новые гособлигации для финансирования деятельности федерального правительства Соединенных Штатов после достижения определенного уровня госдолга, либо определенной даты. Этот уровень достиг 22 трлн долларов в августе 2019 года и был приостановлен до конца июля 2021 года. Поскольку законодатели не успели поднять его, с 1 августа уровень задолженности достиг законодательно установленной максимальной величины.

В прошлый четверг глава ФРС Джером Пауэлл предупредил, что неспособность Конгресса США поднять потолок госдолга Соединенных Штатов может привести к серьезному ущербу для американской экономики и финансовых рынков. Он также призвал не рассчитывать на способность ФРС защищать рынки и экономику США в случае наступления дефолта.

В начале сентября министр финансов США Джанет Йеллен спрогнозировала истощение резервов Соединенных Штатов к октябрю, заявив о необходимости нарастить госдолг. В начале августа министерство финансов США начало задействовать «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций в связи с достижением потолка госдолга.

В июле Минфин США предупредил Конгресс об угрозе дефолта. Ранее Бюджетное управление Конгресса США спрогнозировало дефицит бюджета Соединенных Штатов в 2021 финансовом году (начался 1 октября 2020 года) на уровне 3 трлн долларов.

В первом полугодии 2021 финансового года (начался 1 октября) дефицит бюджета США превысил 1,7 трлн долларов. При этом в марте президент США Джо Байден направил на стимулирование экономики США в условиях пандемии коронавируса 1,9 трлн долларов. На фоне вливания в экономику Соединенных Штатов значительного объема ликвидности и роста госдолга США эксперт предупредил о росте долларовой инфляции.