 

Путин поручил обновить систему преподавания истории в школах

28.09.2021, 1:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент РФ Владимир Путин по итогам встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» поручил кабмину организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования, информирует пресс-служба Кремля.

«Организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования», – говорится на сайте Кремля.

«Доклад – до 1 декабря 2021 года, далее – ежегодно», – уточнили в пресс-службе.

Для проработки вопроса поручено предусмотреть сочетание урочной и внеурочной деятельности, в том числе с использованием ресурсов организаций культуры и искусства. Кроме этого, при обновлении системы преподавания истории необходимо учесть расширение применения интерактивных и мультимедийных форм представления исторической информации.

Также в поручении внимание обращается на необходимость развивать у учащихся навыки работы с архивами и иными историческими источниками, в том числе привлекая школьников к поисковой и исследовательской деятельности.

Поручение адресовано правительству с привлечением Российской академии наук, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, общества «Знание», ведущих университетов и заинтересованных научных организаций, организации «Российское движение школьников» и во взаимодействии с межведомственной комиссией по историческому просвещению.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил руководству российских школ сократить количество контрольных и проверочных работ для обеспечения «обоснованного режима контроля знаний».

Кроме того, Путин поручил правительству, начиная с 2022 года создать телевизионное шоу «Учитель года» и предусмотреть его финансирование.



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