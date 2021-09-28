Путин поручил обновить систему преподавания истории в школах

Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» поручил кабмину организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования, информирует пресс-служба Кремля.

«Организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования», – говорится на сайте Кремля.

«Доклад – до 1 декабря 2021 года, далее – ежегодно», – уточнили в пресс-службе.

Для проработки вопроса поручено предусмотреть сочетание урочной и внеурочной деятельности, в том числе с использованием ресурсов организаций культуры и искусства. Кроме этого, при обновлении системы преподавания истории необходимо учесть расширение применения интерактивных и мультимедийных форм представления исторической информации.

Также в поручении внимание обращается на необходимость развивать у учащихся навыки работы с архивами и иными историческими источниками, в том числе привлекая школьников к поисковой и исследовательской деятельности.

Поручение адресовано правительству с привлечением Российской академии наук, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, общества «Знание», ведущих университетов и заинтересованных научных организаций, организации «Российское движение школьников» и во взаимодействии с межведомственной комиссией по историческому просвещению.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил руководству российских школ сократить количество контрольных и проверочных работ для обеспечения «обоснованного режима контроля знаний».

Кроме того, Путин поручил правительству, начиная с 2022 года создать телевизионное шоу «Учитель года» и предусмотреть его финансирование.