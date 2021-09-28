 

Генсек ООН заявил о беспокойстве по поводу гонки вооружений в мире

28.09.2021, 1:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ростом рынка продажи оружия в разных частях мира, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Он обеспокоен растущим рынком оружия и продолжающейся гонкой вооружений, которую мы наблюдаем в разных частях мира», – сказал он, отвечая на вопрос об отношении главы всемирной организации к новому соглашению Австралии, Великобритании и США в сфере безопасности (AUKUS), передает ТАСС.

Накануне Гутерриш заявил, что продление Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) является позитивным знаком в плане ядерного разоружения в мире.



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