Генсек ООН заявил о беспокойстве по поводу гонки вооружений в мире

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ростом рынка продажи оружия в разных частях мира, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Он обеспокоен растущим рынком оружия и продолжающейся гонкой вооружений, которую мы наблюдаем в разных частях мира», – сказал он, отвечая на вопрос об отношении главы всемирной организации к новому соглашению Австралии, Великобритании и США в сфере безопасности (AUKUS), передает ТАСС.

Накануне Гутерриш заявил, что продление Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) является позитивным знаком в плане ядерного разоружения в мире.