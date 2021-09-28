 

В Японии обвинили КНДР в пуске баллистической ракеты

28.09.2021, 1:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПравительство Японии считает, что КНДР во вторник могла осуществить запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщило Киодо.

Отмечается, что Минобороны Японии в настоящее время анализирует информацию о запуске. Никаких подробностей не приводится. Береговая охрана Японии в свою очередь пока не публиковала никаких предупреждений для рыболовных судов, передает ТАСС.

Тем временем Yonhap News Agency сообщило о запуске КНДР неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

Напомним, 15 сентября береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила в сторону Японского моря две, предположительно, баллистические ракеты. Комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что запущенные Северной Кореей в сторону Японского моря ракеты пролетели около 800 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км.

Позже министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что запущенные Северной Кореей ракеты упали в Японском море в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что российские военные самым тщательным образом наблюдают за ситуацией вокруг ракетных пусков КНДР.



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