В Японии обвинили КНДР в пуске баллистической ракеты

Правительство Японии считает, что КНДР во вторник могла осуществить запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщило Киодо.

Отмечается, что Минобороны Японии в настоящее время анализирует информацию о запуске. Никаких подробностей не приводится. Береговая охрана Японии в свою очередь пока не публиковала никаких предупреждений для рыболовных судов, передает ТАСС.

Тем временем Yonhap News Agency сообщило о запуске КНДР неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

Напомним, 15 сентября береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила в сторону Японского моря две, предположительно, баллистические ракеты. Комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что запущенные Северной Кореей в сторону Японского моря ракеты пролетели около 800 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км.

Позже министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что запущенные Северной Кореей ракеты упали в Японском море в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что российские военные самым тщательным образом наблюдают за ситуацией вокруг ракетных пусков КНДР.