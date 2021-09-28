Арахамия сказал, что Разумкову пока не отправляли приглашения на заседание “Слуги народа” в Трускавце

На вопрос, будет ли на мероприятии Разумов, Арахамия ответил: “На данный момент – нет, пока. Но это может измениться”.

“Нет, пока не отсылали приглашение. Сейчас еще до конца не довели формат. Он же не член нашей фракции, он не фракционный депутат. Пока мы делаем внутрифракционное мероприятие. Но сейчас обсуждаем приглашенных гостей”, – сказал Арахамия.

В то же время он объяснил, почему на мероприятие приглашен первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

“Стефанчук – менеджер проекта так называемой тройки. Когда мы разрабатывали законодательные инициативы, глава профильного комитета, профильный министр и заместитель главы Офиса президента по этому направлению. И Стефанчук курирует это направление. А “тройки” – у нас отведено несколько часов на презентацию этой программы, ее обсуждение и так далее”, – сказал он.

27 сентября пресс-секретарь Ольга Туний сообщала, что он пока не получал приглашения посетить заседание “Слуги народа” в Трускавце. “Но мы не исключаем, что председатель Верховной Рады будет в эти дни в Западной Украине, в частности во Львовской области”, – сказала она.

Контекст:

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщила 21 сентября, что президент Украины Владимир Зеленский планирует провести встречу с нардепами от фракции “Слуга народа” в Трускавце. Издание отмечало, что на встрече “будет большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях”.

Спикер фракции Юлия Палийчук подтвердила эту информацию. “Это будет не партийный съезд, не обучение нардепов, а рабочее совещание”, – подчеркнула она. Спикер добавила, что место, где состоится встреча, еще определяют, но, возможно, это будет “одна из областей на западе Украины”.

Корниенко назвал мероприятие “Большой фракцией”. По его словам, там нардепам расскажут о плане трансформации страны, который Зеленский представил во время визита в США в начале сентября.

В заседании могут принять участие генеральный прокурор Ирина Венедиктова и руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщал Корниенко.

27 сентября стало известно, что стратегическое заседание фракции “Слуга народа” пройдет 1–2 октября в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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