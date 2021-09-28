Кому память, кому бизнес

Одну стройку на костях павших остановили, но начались другие.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

В Петербурге за строительство бизнес-центра, развернутое на том месте, где в Великую Отечественную войну шли ожесточенные бои и до сих пор лежат незахороненными останки тысяч погибших бойцов Красной армии, ответит генеральный директор компании-застройщика ООО «ЭВРИКАЛ» 42-летний Юрий Мацко. Следственный комитет Ленинградской области предъявил ему обвинение в повреждении воинских захоронений (ст. 243 ч. 2, п. «б» УК РФ «Уничтожение либо повреждение расположенных на территории РФ воинских захоронений в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов в отношении воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны»). Следователи считают, что бизнесмен знал о захоронениях и действовал умышленно. Юрий Мацко настаивает, что «поступал по закону» и вину не признает. Первое подобное уголовное дело в Ленинградской области (норму ввели только в прошлом году) в ближайшее время передадут в суд.

«Новая» рассказывала о конфликте, который разыгрался в поселке Тельмана Тосненского района Ленобласти в июне. Поисковики общественной межрегиональной историко-патриотической поисковой организации «Доблесть» узнали о том, что на участке, где с весны ведет земельные работы ООО «ЭВРИКАЛ», найдены человеческие останки. У специалистов не было сомнений в том, кому они могут принадлежать. Они не первый год исследуют разные участки Ленинградского фронта и давно предполагали, что в районе поселка Тельмана есть массовые захоронения советских солдат. Здесь обороняла город 56-я стрелковая Пушкинская Краснознаменная дивизия. Кровопролитные бои на подступах к городу шли с 1941 по 1944 год. Ветераны Великой Отечественной войны называют этот участок «могилой Ленфронта». Историки, изучавшие документы, считают, что в этих местах была одна из самых жестоких битв за всю историю войны, и в земле остаются не поднятыми останки более 15 тысяч человек.

— Страшная находка не смутила строителей бизнес-центра в поселке Тельмана, — рассказал «Новой» заместитель председателя поисковой организации «Доблесть» Александр Мохнаткин. — Они продолжили работы в этом месте, а кости бойцов вместе с грунтом сгрузили в КамАЗы и увезли в неизвестном направлении.

Поисковики настаивали на прекращении строительства на участке из-за необходимости срочно заняться поиском погибших, захороненных здесь. Предприниматели в грубой форме предлагали «самозванцам» покинуть «частную собственность». Взаимопонимания стороны не смогли достигнуть. Более того, собственники земли вели себя агрессивно. Провоцировали поисковиков на открытое столкновение, угрожали.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

В итоге специалисты смогли начать раскопки только после того, как 8 июня было возбуждено уголовное дело по факту уничтожения, либо повреждения воинских захоронений, а глава СК Бастрыкин взял его на личный контроль. С тех пор все работы на участке поисковики вели в сопровождении сотрудников Следственного комитета Ленобласти. Работали ежедневно, с утра до ночи. К концу лета нашли, подняли и захоронили останки 76 человек. Смогли установить имена примерно трети из них. На месте раскопок установили временный мемориал, к которому теперь приезжают родные погибших солдат. Сейчас поиски павших приостановлены — до Всероссийской вахты Памяти весной 2022 года.

На время следствия «ЭВРИКАЛ» свои работы в поселке Тельмана тоже прекратил. Хотя позиция собственника не изменилась: компания не намерена отказываться ни от земли, ни от планов строительства на ней. Тем более что отказ от одного объекта — не решение вопроса в целом.

Территория, где шли бои, не вся принадлежит ООО «ЭВРИКАЛ». Как сказал Александр Мохнаткин, еще летом,

пока поисковики трудились на участке, отведенном под бизнес-центр, на соседних затевали строительство другие собственники.

— В отношении этих юридических лиц никаких уголовных дел нет, и они спокойно хозяйничают там, где точно так же могут находиться останки, — объясняет Мохнаткин. — Главная проблема в том, что областные чиновники, несмотря на многократные публичные обещания, все еще тянут с присвоением этой территории статуса мемориальной зоны, который оградил бы ее от любых посягательств.

Как сообщили «Новой» в пресс-службе СУ СК РФ по ЛО, «в связи с выявленными в ходе расследования причинами и условиями, способствовавшими совершению преступления, следственными органами внесено представление об их устранении в администрацию Ленобласти». Комментариев от областного правительства к моменту публикации получить не удалось.

Обвиняемый Юрий Мацко сейчас находится под домашним арестом и не общается с журналистами. В ООО «ЭВРИКАЛ» передачу дела в суд прокомментировали кратко: «Мы абсолютно уверены в том, что директор нашей компании действовал законно. Мы надеемся, что суд внимательно рассмотрит это дело».

Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

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