 

Украина пригрозила Венгрии «ответом» на газовый контракт с Россией

28.09.2021, 1:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМинистр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, Украина ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией.

«Это не будет только политический шаг, отмена комиссии (межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества), которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», – приводит слова Кулебы ТАСС.

Министр отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине. «Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», – подчеркнул Кулеба в эфире телеканала ICTV.

В понедельник Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В Киеве испугались значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Киев пообещал обратиться в ЕК для оценки соответствия соглашения Будапешта с Газпромом европейскому законодательству в области энергетики.  Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила реакцию Украины на долгосрочный контракт Венгрии и РФ по газу завистью. Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долгосрочный контракт Венгрии с Газпромом перекрывает Украине российский газ.



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