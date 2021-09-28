Блинкен сдал тест на COVID после заражения главы пресс-службы Госдепа

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в понедельник сдал тест на коронавирус после выявления COVID-19 у руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, сообщила заместитель Прайса Джалина Портер.

Как заверила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер, «результаты теста госсекретаря Блинкена сегодня утром оказались отрицательными», передает ТАСС.

По словам Портер, глава госсекретарь США регулярно проходит тесты на COVID-19. Она также сообщила, что отправившийся вместе с Блинкеном на прошлой неделе на Генассамблею ООН Прайс «не поддерживал контакты с иностранными делегациями с четверга». «Это почти 100 часов до того, как он начал испытывать какие-либо симптомы», – отметила Портер, указав, что руководитель пресс-службы, по мнению специалистов, мог заразить кого-то не ранее субботы. «В то время он не был рядом с госсекретарем. Его не было рядом с другими сотрудниками Госдепартамента высокого ранга и иностранными чиновниками», – подчеркнула дипломат.

«Я могу подтвердить, что тест Прайса на COVID-19 оказался положительным. Он почувствовал симптомы только сегодня (в понедельник) утром, до этого у него не было никаких симптомов», – отметила Портер. Она рассказала, что специалисты Госдепартамента США подтвердили диагноз. По словам Портер, сотрудники пресс-службы американского внешнеполитического ведомства «будут следовать всем соответствующим требованиям и будут находиться на карантине в течение следующих десяти дней».

В понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс сообщил, что заразился коронавирусом.