 

Ермак рассказал, обсуждался ли вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс во время визита Зеленского в Нью-Йорк

28.09.2021, 0:20, Новости дня
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Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил в эфире канала ICTV 27 сентября. 

“Вопрос “голубых касок”, которые могли бы появиться [на Донбассе], не обсуждался [во время визита Зеленского в Нью-Йорк]. И пока я думаю, что мы не на той стадии, чтобы говорить об этом”, – сказал он, отвечая на вопрос журналиста. 

Ермак отметил, что под эгидой ООН существуют “силы по поддержанию мира”.

“Но для того, чтобы поддерживать мир, нужно достичь его. А для того, чтобы его достичь, нужно, чтобы мы сели за стол переговоров непосредственно со стороной конфликта, которая себя не признает стороной конфликта, и договорились о начале прекращения войны, о начале возвращения наших оккупированных территорий”, – добавил он

Глава ОП подчеркнул, что “украинская сторона категорически выступает против замороженного конфликта” на Донбассе.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев ООН на Донбассе с сентября 2017 года. Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников говорил в июле 2020 года Украина работает над размещением на Донбассе миротворцев ОБСЕ, а в сентябре того же года сообщал, что вопрос введения на Донбасс международных миротворцев еще не снят. 

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в феврале 2021 года сказал, что “сейчас нет практической дискуссии в Нью-Йорке по развертыванию миссии”. Он тоже говорил о необходимости достичь мирного соглашения для ввода миссии.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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