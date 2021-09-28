Ермак заявил, что Украина сотрудничает с США и Великобританией в рамках расследования покушения на Шефира

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28.09.2021, 0:20, Новости дня
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Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал 27 сентября в эфире канала ICTV. 

Ермак назвал покушение на Шефира “выстрелами в демократию и будущее Украины”.

“Но хочу сказать, что мы сильные. Безусловно, это трусливый привет из 90-х, которым кто-то попытался запугать или что-то показать. Я думаю, эти попытки напрасны. Думаю, что это говорит о том, что мы на верном пути реформирования, реального реформирования”, – добавил глава ОП. 

Преступление, по его словам, вызвало “сумасшедшую реакцию” со стороны партнеров Украины. 

“Мы получили много звонков со словами поддержки практически от всех наших друзей, партнеров. Многие предложили помощь [в расследовании], и сегодня наши правоохранители сотрудничают с Соединенными Штатами и Великобританией. Поэтому я уверен, что мы узнаем, кто за этим стоял”, – сказал он. Ермак не сообщил других деталей об этом сотрудничестве, но в Министерстве внутренних дел анонсировали помощь ФБР в расследовании. 

Глава ОП подчеркнул, что считает причастными к нападению “силы, которые не хотят реформ, завершения войны в Украине и очищения страны от криминалитета”.  

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября под Киевом. Помощник Зеленского направлялся из дома в на работу, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия. Политик не пострадал. Водитель Александр Иванько был ранен в ногу, он находится в больнице, перенес операцию, угрозы для жизни, по данным врачей, нет.    

Утверждалось, что автомобиль Шефира не бронирован, это, по его словам, служебная машина студии “Квартал 95”. По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией “покушение на убийство двух и более лиц” (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко говорил 23 сентября, что исполнитель покушения на Шефира стрелял по водителю, чтобы сделать машину неуправляемой и после этого добить всех, кто находится в машине.

МВД рассматривает три версии покушения: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что “ответ будет сильным”, и заявил, что считает самой вероятной версией покушения “реакцию на реальные изменения в государстве”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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