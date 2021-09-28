Белорусской оппозиционерке Колесниковой присудили премию имени Вацлава Гавела

Премия вручается за выдающуюся деятельность представителей гражданского общества в области защиты прав человека.

Поскольку Колесника сейчас лишена свободы в Беларуси, премию в размере €60 тыс. получила ее сестра Татьяна Хомич, вручение состоялось в день открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

“Эта награда ‒ знак солидарности всего демократического мира с белорусским народом. А для нас, белорусов, это знак того, что нас поддерживает международное сообщество и что мы на правильном пути”, – сказала Хомич.

Премию Татьяне Хомич передал Рик Демс. Фото: coe.int

Вручая награду, председатель ПАСЕ Рик Демс, который возглавляет жюри премии, заявил, что “в сопротивлении режиму, избравшему силу и жестокость в качестве ответа на мирный и законный протест, Колесникова продемонстрировала истинную отвагу и готовность рисковать собой во имя дела, которое она поставила выше собственной безопасности”.

Премия имени Вацлава Гавела была основана ПАСЕ совместно с фондом “Хартия-77” и Библиотекой Гавела в 2013 году.

Контекст:

Колесникова – белорусская флейтистка. В 2020 году она начала политическую карьеру, возглавив штаб банкира Виктора Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного не допущенного к выборам политика Валерия Цепкало, вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что она проходила пограничный контроль на украинской границе, но затем вернулась на белорусскую территорию.

Соратники Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сумели добраться до Киева, утверждали, что она порвала паспорт, чтобы избежать выдворения из Беларуси.

9 сентября стало известно, что Колесникова арестована. С того времени она находится под стражей. 13 мая 2021 года оппозиционерке предъявили окончательное обвинение в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

4 августа в Минске начался закрытый процесс над Колесниковой и другим оппозиционером Максимом Знаком.

6 сентября белорусский суд признал Колесникову и Знака виновными по всем пунктам обвинения. Суд приговорил Колесникову к 11 годам колонии общего режима, Знака – к 10 годам колонии усиленного режима.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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