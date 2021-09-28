Кулеба о встрече Путина и Зеленского тет-а-тет: Если такой бы разговор состоялся, президент Украины создал бы много дискомфорта для собеседника

Такое мнение в эфире канала ICTV высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вечером 27 сентября.

“[Есть ли смысл в такой встрече?] Если это способствует достижению мира в Украине и прекращению убийств наших солдат и мирных граждан, то абсолютно целесообразно. Президент Украины четко знает наши “красные линии”. Такой разговор, если бы он состоялся, он вел бы с наступательных позиций и создал бы много дискомфорта для Путина в разговоре тет-а-тет”, – сказал Кулеба.

Он отметил, что возможная личная встреча Путина и Зеленского не отменяет переговоры в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе.

По словам Кулебы, сейчас наиболее активно ведется работа по организации саммита лидеров “Нормандской четверки”. Глава Офиса президента Андрей Ермак сказал перед этим, что Украина хочет провести этот саммит до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель. По словам Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев.

Контекст:

утин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”, сказал он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. “Это действительно идеальное место для диалога о мире”, – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”.

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как “ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже”.

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля “пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России”.

5 сентября Кулеба говорил, что украинская сторона “не прячется” от встречи Зеленского и Путина и готова к ней, но “создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи”.

Зеленский 10 сентября заявлял, что надеется на предметную встречу с Путиным, результатом которой станет обмен удерживаемыми лицами.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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