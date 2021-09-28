Суд приговорил «Сашу Огонька» к 8,3 года колонии

….по делу о статусе «вора в законе».

Суд в Подмосковье приговорил Александра Окунева, известного как Саша Огонек, к восьми годам и трем с половиной месяцам колонии по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК). Об этом прокуратура Московской области сообщает в телеграме.

Суд установил, что Окунев, «неоднократно отбывавший наказание в местах лишения свободы, в марте 1994 года был наделен статусом «вора в законе» и стал занимать высшее положение в преступной иерархии».

Срок Окуневу назначили с учетом предыдущего наказания. В ноябре 2018 года его задержали за хранение наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК). В релизе прокуратуры говорится, что после ареста гражданин «обозначил среди лиц, содержащихся в следственном изоляторе свой криминальный статус, обязывающий подчиняться его воле».

«Вором в законе не являюсь. Числюсь таковым только по бумагам МВД и ФСИН. Просил следствие пройти допрос на полиграфе, чтобы подтвердить, что я не являюсь вором в законе», — заявлял ранее Окунев в суде (цитата по Baza).

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В мае 51-летний Окунев объявил голодовку и был переведен из СИЗО-4 «Медведь» в больницу «Матросской Тишины», сообщала «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Так он протестовал против незаконного привлечения к уголовной ответственности. В марте 2019 года его осудили на 10 месяцев по делу о хранении наркотиков. В СИЗО мужчине предъявили новое обвинение по статье 210.1 УК («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Вину Окунев не признавал и заявлял, что криминальными структурами не руководил.

Статья о занятии высшего положения в преступной иерархии появилась в российском УК в апреле 2019 года. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей.

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