 

Американскую компанию обязали выплатить 1,4 млн долларов за сотрудничество с Газпромом

28.09.2021, 0:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАмериканская компания Cameron International, поставляющая оборудование для нефтегазовой отрасли, выплатит 1,4 млн долларов для урегулирования претензий со стороны властей США, которые обвинили ее в нарушении антироссийских санкций и контрактах с Газпромом, сообщили в министерстве финансов США.

Cameron International принадлежит компании Schlumberger. «Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США сегодня объявило о достижении соглашения на 1 423 766 долларов с базирующейся в Хьюстоне (штат Техас) Cameron International, которая является поставщиком товаров и услуг для нефтегазовой отрасли и дочерней структурой Schlumberger Limited», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что руководство Cameron International в период с июля 2015 года по ноябрь 2016 года «утвердило контракты», предполагающие поставки товаров одним из ее подразделений компании «Газпром нефть шельф».

В минфине США отметили, что это стало нарушением антироссийских санкций.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». 10 сентября в Газпроме заявили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» полностью завершено. Поставки газа по трубопроводу планируется начать в начале октября.

При этом в Госдепартаменте США заявили, что по-прежнему считают «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.



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