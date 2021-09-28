 

Клишас объяснил причину отсутствия в его законопроекте термина «губернатор»

28.09.2021, 0:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламы«Россия является федеративным государством», напомнил сенатор Андрей Клишас, комментируя газете ВЗГЛЯД свой законопроект, в соответствии с которым высшее должностное лицо региона должно называться «главой» субъекта Федерации.

«В РФ давно нет губерний, РФ – федеративное государство. Юридически лучше звучит то, что отражает реалии современного государственного устройства страны», – отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

В понедельник Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Законопроект предлагает установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. «Так, устанавливается общее для всех субъектов Российской Федерации наименование должности высшего должностного лица – «Глава субъекта Российской Федерации», и наименование высшего исполнительного органа – «Правительство субъекта Российской Федерации», – цитировало ранее Клишаса РИА «Новости».



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