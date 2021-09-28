Киев захотел провести саммит «нормандской четверки» до ухода Меркель

Украина ведет работу над проведением саммита лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) до конца каденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Мы сегодня работаем над тем, чтобы такая встреча лидеров нормандского формата состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель. Мы считаем, что это было бы справедливо, потому что она действительно очень много для этого сделала», – приводит слова Ермака ТАСС.

Как отметил глава офиса президента Украины, сейчас продолжаются консультации политсоветников в нормандском формате. «Они проводятся как в режиме видеоконференции, так и проходят реальные встречи между разными сторонами, то есть видеоконференции проходят между всеми четырьмя сторонами. Но мы знаем, что проходят встречи и представителей Германии с россиянами, и Франции с россиянами», – сказал Ермак в эфире телеканала ICTV.

Напомним, 16 сентября канцлер Германии Ангела Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации Минских договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной.

8 сентября источник сообщал, что политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. Как утверждал источник, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.

В тот же день стало известно, что Париж и Берлин попытались максимально смягчить формулировки итогового документа предстоящего саммита «нормандской четверки», которые «точно отвергнет» кто-то из участников, поскольку «не хотят никого обидеть».

При этом Германия и Франция не захотели четко отвечать на вопрос делегации России, кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе.

Также, по словам близкого к переговорам источника, Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику».