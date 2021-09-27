Госдума потратит 185 млн рублей на отели для депутатов

Госдума оплатит депутатам VIII созыва трехмесячное проживание в столичных отелях по 3 тыс. руб. в сутки. Бывший народный избранник рассказал, что в 2011 году его и коллег заселяли в отели принудительно, даже если им это не требовалось: за гостиницы было уплочено.

Государство гарантирует иногородним депутатам служебное жилье. Квартиры достаются новоизбранным парламентариям от коллег предыдущего созыва, но вот так сразу освободить жилплощадь те не могут. Приходится ассигновать дополнительные средства налогоплательщиков на временное размещение новоприбывших народных избранников в гостиницах. В соответствии с таким положением вещей Госдума заключила с владельцем столичной 4-звездочной гостиницы «Holiday Inn Лесная» «Моспромстрой Отель Менеджмент» контракт на гостиничные услуги на 180,5 млн рублей. Госдума забронировала 230 номеров с бесплатным вайфаем, кроватями с ортопедическими матрасами и телевизорами на срок до 3 месяцев и одной недели. Каждый номер стоит 2970 рублей в сутки. Аналогичный контракт Госдума заключила с ЦМТ на 4 с чем-то миллиона рублей. По этому договору ЦМТ предоставляет номера в 4- или 5-звездочных отелях в пределах ТТК.

Как рассказал один из бывших парламентариев, проживавший в той же гостинице на аналогичных условиях в 2011 году, всех депутатов просто заставляли получать свои номера, отказаться было практически невозможно: документы были оформлены, за номера заплачено. Многих депутатов всё это удивляло.

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