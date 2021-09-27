 

В Киевском зоопарке показали, как еноты, медведи, тигры и другие звери лакомятся арбузами. Видео

27.09.2021, 23:26, Новости дня
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Арбузами угощали бизонов, фазанов, лошадей Пржевальского, зубров, енотов, медведей, диких свиней, слонов, тигров, львов и других зверей. Все желающие могли посмотреть, как животные лакомятся и играют с арбузами.

Для тех, кто не смог прийти в зоопарк, сотрудники опубликовали несколько видео в Instagram.

Тигр играет с арбузом, как с мячом. 

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Зубры долго осторожно принюхиваются и катают его рогами.

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A post shared by Киі * вськии * зоопарк Zoo Kyiv (@zookyiv)

А вот еноты, медведи и горилла Тони хорошо знают, что такое арбуз и для чего он нужен.

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A post shared by Киі * вськии * зоопарк Zoo Kyiv (@zookyiv)

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A post shared by Киі * вськии * зоопарк Zoo Kyiv (@zookyiv)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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