Антоненко теперь под ночным домашним арестом, Венгрия подписала контракт на поставки газа с “Газпромом”. Главное за день

Антоненко теперь под ночным домашним арестом

Шевченковский районный суд Киева на заседании 27 сентября продлил срок действия меры пресечения для трех фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.

Антоненко смягчили меру пресечения – ее изменили с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест (с 23.00 до 6.00).

Венгрия подписала контракт с “Газпромом”

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с “Газпромом” о поставках российского газа на период до 2036 года.

В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Генеральный директор компании “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев во “вмешательстве” во внутренние дела его страны. “Энергоснабжение – это вопрос безопасности, суверенитета и экономики, а не политический”, – сказал он.

Зеленский внес в Раду законопроекты о защите политзаключенных и членов их семей

Президент Украины Владимир Зеленский 27 сентября внес в Верховную Раду ряд законопроектов о социальной и правовой защите политзаключенных и членов их семей. Среди прочего, законопроект предусматривает создание комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате агрессии против Украины, а также определяет ее полномочия.

Кабмин назначил четырех и.о. членов правления “Нафтогазу” и взял на себя функции набсовета

Кабинет Министров Украины 27 сентября уволил двух членов правления НАК “Нафтогаз України” и возложил обязанности членов правления на четырех сотрудников компании, а на себя взял функции набсовета компании.

Байден получил третью дозу вакцины от COVID-19

Президент США Джо Байден 27 сентября получил третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции.

Он отметил, что около 23% американцев, подлежащих вакцинации, не сделали ни одной прививки. По мнению Байдена, это “явное меньшинство” наносит большой ущерб остальной части граждан страны.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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