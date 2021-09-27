 

Антоненко теперь под ночным домашним арестом, Венгрия подписала контракт на поставки газа с “Газпромом”. Главное за день

27.09.2021, 23:26, Новости дня
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Антоненко теперь под ночным домашним арестом

Шевченковский районный суд Киева на заседании 27 сентября продлил срок действия меры пресечения для трех фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.

Антоненко смягчили меру пресечения – ее изменили с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест (с 23.00 до 6.00).

Венгрия подписала контракт с “Газпромом”

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с “Газпромом” о поставках российского газа на период до 2036 года. 

В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Генеральный директор компании “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев во “вмешательстве” во внутренние дела его страны. “Энергоснабжение – это вопрос безопасности, суверенитета и экономики, а не политический”, – сказал он.

Зеленский внес в Раду законопроекты о защите политзаключенных и членов их семей

Президент Украины Владимир Зеленский 27 сентября внес в Верховную Раду ряд законопроектов о социальной и правовой защите политзаключенных и членов их семей. Среди прочего, законопроект предусматривает создание комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате агрессии против Украины, а также определяет ее полномочия. 

Кабмин назначил четырех и.о. членов правления “Нафтогазу” и взял на себя функции набсовета

Кабинет Министров Украины 27 сентября уволил двух членов правления НАК “Нафтогаз України” и возложил обязанности членов правления на четырех сотрудников компании, а на себя взял функции набсовета компании.

Байден получил третью дозу вакцины от COVID-19

Президент США Джо Байден 27 сентября получил третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. 

Он отметил, что около 23% американцев, подлежащих вакцинации, не сделали ни одной прививки. По мнению Байдена, это “явное меньшинство” наносит большой ущерб остальной части граждан страны. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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