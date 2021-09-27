 

Саакашвили заявил, что взял билет в Грузию на 2 октября

27.09.2021, 23:26, Новости дня
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“Мы все должны пойти на выборы и проголосовать, зафиксировать свою позицию. После того, как закроются участки, мы должны выйти в центры наших городов, сел и вместе защитить завоеванную победу. Решается судьба Грузии, вопрос быть или не быть. Я не буду смотреть за процессом со стороны. Взял билет на вечер 2 октября, чтобы быть вместе с вами в Тбилиси и защитить вместе с вами ваше волеизъявление, принять участие в спасении Грузии”, – сказал он. 

В комментариях в видео Саакашвили опубликовал фото билета.

Однако в комментариях к посту журналиста Анатолия Марциновского об этом событии редактор “Европейской правды” Сергей Сидоренко обратил внимание, что сейчас места 4Е и 4F, на которые показывал билет Саакашвили, свободно (на имя политика было забронировано место 4F).  

https://www.facebook.com/anatoliy.martsynovski/posts/4689247824428031

“10 минут назад были заняты. Затем отменил”, – добавил Сидоренко. 

Саакашвили 6 сентября сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, заметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии. “Ситуация такая, что надо просто спасать страну, в том числе от того, чтобы она полностью не упала в руки [президенту РФ Владимиру] Путину”, – объяснял политик.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В октябре 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК страны, выиграла правящая партия “Грузинская мечта”, за нее проголосовали 48,22% избирателей. Их основного конкурента, блок “Единое национальное движение – Объединенная оппозиция”, поддержали 27,18% пришедших на выборы.

Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. 2 ноября она объявила бойкот новому парламенту, несколько партий заявили об отказе от мандатов.

С тех пор в стране периодически проходили оппозиционные акции, на которых требовали перевыборов в парламент. В апреле 2021 года оппозиционные и правящая партия подписали документ о преодолении политического кризиса, а мае оппозиция прекратила бойкот парламента.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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