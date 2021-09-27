Путин: члены федеральной «пятерки» «Единой России» возглавят профильные комиссии партии

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что члены федеральной «пятерки» «Единой России» возглавят профильные комиссии партии. Встреча с лидерами предвыборного списка «ЕР» транслировалась на телеканале «Россия 24».

Глава Минобороны Сергей Шойгу, по словам президента, возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров станет главой комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

«Кстати, здеь очень много нужно будет сделать, имея в виду совершенствование самой миграционной политики, привлечение в страну людей близкой нам культуры. Здесь очень много нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться в этом направлении», — пояснил Путин.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, главврач «Коммунарки» Денис Проценко — по здравоохранению, а уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова — комиссию по защите материнства, детства и защите семьи.

«Уверен, что созданные партийные комиссии помогут так выстроить работу, чтобы все наказы избирателей, народная программа партии была полностью выполнена», — считает президент.

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Ранее источники РБК сообщали, что глава Минобороны Шойгу и глава МИД Лавров не планируют брать мандаты в Госдуму. Также, по информации РБК, не планируют переходить в Госдуму Проценко и Шмелева. 25 сентября Путин предложил оставить Вячеслава Володина, который, по данным ЦИК, одержал победу по 163-му Саратовскому одномандатному округу, на посту спикера нижней палаты парламента.

Голосование на выборах в Госдуму проходило с 17 по 19 сентября. Как отчитались в ЦИК, «Единая Россия» получила конституционное большинство, заняв 324 из 450 мест.

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