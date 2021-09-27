 

Франция призвала провести саммит «пятерки» Совбеза ООН

27.09.2021, 23:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыФранция считает необходимым проведение саммита пятерки постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН по вопросам контроля над вооружениями, сообщил глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан в видеообращении на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

«Мы призываем провести саммит пяти государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН, чтобы развернуть диалог по ключевым вопросам контроля над вооружениями и коллективной безопасности», – приводит слова главы МИД Франции ТАСС.

Как отметил Ле Дриан, «кризис пандемии напомнил странам о ценностях, которые собрали их вместе 75 лет назад». «Безопасность, здоровье и планета являются общими благами, и мы должны работать вместе для того, чтобы их сохранить, – подчеркнул министр. – Наш мир взаимосвязан, мы сталкиваемся с экологическим кризисом, наблюдаем проявления односторонности».

Угроза, считает он, заключается в возобновлении «блоковой ментальности» и распаде «регулятивных рамок». «Появляется слишком много неконтролируемых рисков, – предостерег глава французской дипломатии. – Франция поэтому хотела бы напомнить об общих обязательствах, основное из которых заключается в поддержании международного мира и безопасности».

В прошлый четверг главы внешнеполитических ведомств постоянных членов СБ ООН – России, Британии, Китая, США и Франции – встретились с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Глава МИД Сергей Лавров акцентировал императив поиска коллективных ответов на угрозы современности с опорой на устав ООН и международное право.

В апреле Китай поддержал предложение президента РФ Владимира Путина провести личную встречу глав государств-постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН.

Инициативу проведения встречи лидеров стран – постоянных членов СБ ООН президент РФ Владимир Путин выдвинул 23 января 2020 года. Это предложение поддержали все остальные государства «пятерки». Однако из-за пандемии коронавируса проведение саммита в очном формате было отложено. В апреле в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что личную встречу глав государств «ядерной пятерки» удастся провести, как только позволят эпидемиологические условия.



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