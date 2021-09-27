Вооруженные ножами албанцы напали на группу сербов на севере Косово

Вооруженная ножами и бутылками многочисленная группа албанцев совершила нападение на сербов в административном здании в южной (албанской) части города Косовска-Митровица, сообщил портал Kosovo Online.

Как сообщается в публикации, группа сербской молодежи из муниципалитетов на севере Косова и Метохии приехала в южную часть Косовска-Митровицы, чтобы передать отчетные документы в Агентство по сельскому хозяйству. Как сообщили сотрудники агентства, подобные отчеты ранее передавались ежегодно, однако в предыдущие годы обходилось без инцидентов. Однако на этот раз многочисленная группа албанцев атаковала сербов, используя ножи и бутылки. Нападавшие скандировали «Убей серба!», передает ТАСС.

«Нас было 10-15 человек, мы регистрировали подсобные хозяйства. В здании включилась громкая музыка, упоминали сербов, я не понял (объявление было сделано в здании агентства на албанском языке). Нам сказали, что приемное окно закрывается, мы пошли по коридору на улицу, когда нас начали избивать, били справа и слева, кричали «Армия освобождения Косово! Убей серба!» Нас били кулаками, бросали в нас стеклянные бутылки, когда мы вышли на улицу, послышались сирены полиции, мы побежали к мосту (мост через реку Ибар, разделяющий город на сербскую и албанскую части)», – рассказал порталу один из пострадавших сербов.

Подвергшиеся нападению сербы подчеркивают, что инцидент произошел в здании Канцелярии по делам сербов, живущих на севере Косова. Пострадавшие уверены, что инцидент был заранее спланирован. Сообщается, что полиция прибыла на место, когда нападение на сербов уже закончилось.

В минувшую субботу премьер Сербии Ана Брнабич на общеполитических дебатах 76-й сессии ГА ООН призвала ЕС заставить Косово исполнять Брюссельские соглашения.

В прошлый четверг на севере Косово около КПП «Брняк» косовские силовики жестоко избили трех местных сербов. Президент Сербии Александр Вучич призвал к ответу НАТО и ЕС в связи с инцидентом с сербами в Косово. Он напомнил о необходимости формирования в непризнанной республике Сообщества сербских муниципалитетов – органа самоуправления сербов, предусмотренного Брюссельскими соглашениями между Белградом и Приштиной. Вучич заявил, что Белград требует немедленного отвода от административной линии между Косово и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа.

Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась в прошлый понедельник, когда сотни косовских силовиков, включая снайперов, заняли КПП «Ярине» и «Брняк». В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест, который продолжается по сей день. Косовары принудительно снимают с сербских автомобилей госномера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это «пошлину» в пять евро.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств в ЕС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Косово вновь превращается в горячую точку.