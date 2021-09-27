Times – британские власти намерены задействовать армию для борьбы с топливным кризисом

Правительство Бориса Джонсона рассматривает возможность использовать несколько сотен военнослужащих для доставки цистерн с бензином на автозаправки. К этому шагу власти Соединённого Королевства подталкивает продолжающаяся «паническая скупка» топлива, которая привела к опустошению запасов тысяч АЗС по всей стране, пишет The Times.



Reuters

Правительство Бориса Джонсона может задействовать армию для доставки цистерн с бензином на автозаправки. Британским властям приходится всерьёз рассматривать этот вариант в связи с продолжающейся в стране «панической скупкой» топлива, пишет The Times.

Британская Ассоциация розничных торговцев бензином, которая представляет около 5,5 тыс. из примерно 8 тыс. АЗС страны, уже заявила, что 90% её станций столкнулись с нехваткой бензина. Более того, некоторые заправки зафиксировали 500%-ное увеличение спроса, подчёркивает издание.

Накануне министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг приостановил действие антимонопольного закона, чтобы позволить поставщикам топлива сотрудничать и обеспечить пополнение запасов на АЗС. Кроме того, ранее глава правительства объявил, что обеспечит визами 5 тыс. иностранных водителей в попытке сократить задержки с поставками на заправочные станции, отмечает The Times.

Высокопоставленные источники в правительстве сообщили изданию, что на выдачу виз может уйти две недели. При этом некоторые члены кабмина выразили опасения, что найдётся мало желающих откликнуться на предложение Джонсона, учитывая нехватку водителей грузовых автомобилей во всей Европе.

Эта задержка означает, что в ближайшие дни для предотвращения топливного кризиса британские военные, «весьма вероятно», начнут работу над операцией «Эскалин». Потребуется как минимум неделя, чтобы привлечь к миссии сотни солдат, и министры рассчитывают, что к этому времени худший период паники закончится, поясняет The Times.

«Мы надеемся, что ситуация стабилизируется, потому что через некоторое время люди не смогут хранить бензин сколько-нибудь эффективно после того, как их машины будут полностью заправлены», — заявил изданию высокопоставленный член правительства. «Нет никаких проблем с запасом; вопрос в том, чтобы доставить топливо к бензоколонкам. Но лучше действовать сейчас и использовать армию, чем откладывать решением на потом. Тут и думать не о чем», — добавил чиновник.