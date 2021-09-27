 

Euronews – напряжение на границе Сербии и Косова нарастает на фоне спора из-за номеров

27.09.2021, 22:40, Новости дня
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На прошлой неделе Приштина начала заменять номерные знаки въезжающих в Косово сербских автомобилей на временные номера стоимостью пять евро, как делает Белград. Это привело к росту напряжённости: косовские сербы в ответ заблокировали подъезд к границе и подожгли административное здание, передаёт Euronews.

Номерные знаки раздора: на границе Сербии и частично признанной Республики Косово растёт напряжение. На прошлой неделе Приштина начала заменять номера въезжающих в Косово сербских автомобилей на временные стоимостью пять евро. Так Белград давно поступает с машинами из Косова. 

Возмущённые косовские сербы на грузовиках заблокировали подъезд к границе. А на два административных здания в Косове были совершены нападения. 

АЛЬБИН КУРТИ, премьер-министр частично признанной Республики Косово: Пожар в центре регистрации автомобилей в городе Зубин-Поток был не случайностью, а намеренным поджогом. А в окно центра регистрации автомобилей в Звечане бросили две гранаты, которые, к счастью, не взорвались. Расследование прольёт свет на оба этих случая.

Сербия привела войска в приграничных с Косовом регионах в боевую готовность. По данным местных СМИ, в субботу в районе КПП дважды пролетели сербские истребители. НАТО призвало Белград и Приштину к диалогу и немедленной деэскалации конфликта. 

Дата выхода в эфир 26 сентября 2021 года.



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