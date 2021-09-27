Глава МВД Польши обвинил белорусских пограничников в раздаче наркотиков мигрантам, в том числе детям

Пресс-секретарь министра Станислав Жарин рассказал, что все чаще происходят случаи, когда белорусские пограничники выдают мигрантам наркотики, психотропные лекарства, “странные таблетки”.

Аналогичная ситуация в соседних странах, отметил Каминьский. Так, по его информации, возле литовского Друскининкая в июле задержали группу из 15 человек (граждане Ирака и россияне чеченского происхождения), среди которых были двое детей в возрасте шести лет и полтора года. После задержания родители сообщили литовским пограничникам, что не могут разбудить детей. Они сказали, что один из белорусских пограничников, сопровождавший их до границы, дал им две таблетки, “чтобы дети не плакали”. Детей госпитализировали.

“Врачи обнаружили метадон – очень опасный наркотик. Его вводят людям, зависимым от героина и морфина, которые испытывают тягу к наркотикам. Если бы не быстрое вмешательство литовских служб, эти дети умерли бы”, – заявил министр.

Каминьский подчеркнул, что будет рекомендовать правительству продлить режим чрезвычайной ситуации вдоль границы с Беларусью на 60 дней из-за сложной ситуации с нелегальными мигрантами. Этот режим, если его не продлят, истекает в конце сентября.

Жарин также заявил, что у каждого 10-го мигранта при проверке находят возможную связь с террористическими организациями, участие в уголовных преступлениях, контрабанде людей. Среди них есть люди, имеющие боевую подготовку и опыт обращения с оружием.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границе с Беларусьью.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

—