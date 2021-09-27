 

TikTok достиг миллиарда активных пользователей

27.09.2021, 22:32, Новости дня
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“Более 1 млрд человек по всему миру теперь заходят в TikTok каждый месяц, чтобы развлекаться, в то время как они учатся, смеются или открывают для себя что-то новое”, – говорится в сообщении.

Профильное издание TechCrunch отмечает, что за год количество активных пользователей соцсети возросло на 45% (в июле 2020 года их был 689 млн).

Контекст:

Платформа для создания коротких видео TikTok была запущена в 2018 году. 

В 2020 году TikTok стал, по данным компании App Annie, занимающейся цифровой аналитикой, самым часто загружаемым приложением в мире, писала BBC. Аналитики считают, что на популярность приложения повлияла пандемия – она способствовала регистрации большого количества новых пользователей, в том числе публичных людей.

TikTok сообщал, что его крупнейшие рынки находятся в США, Европе, Бразилии и Юго-Восточной Азии (штаб-квартира материнской компании ByteDance – в Китае).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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