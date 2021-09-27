 

“Продвигать украинские регионы хорошо, но лучше убраться оттуда”. Украина потроллила Россию из-за фотографий Крыма

27.09.2021, 22:32, Новости дня
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В официальном аккаунте России разместили фото осенних пейзажей на полуострове, к посту прикрепили хештег “посетите Россию” (VisitRussia). 

Украинский аккаунт в тот же день отреагировал на сообщение мемом с надписью на английском: “Продвигать украинские регионы – это хорошо, но убраться оттуда – еще лучше”. 

https://t.co/HGdLmNJDyc pic.twitter.com/Zhzkk4GOtx

— Ukraine / Україна (@Ukraine) September 26, 2021

Контекст:

Официальная страница Украины в Twitter появилась в июне 2016 года, сейчас на нее подписаны 178,4 тыс. человек. Страницу создали сотрудники тогдашней Администрации Президента Украины.

Официальный Twitter-аккаунт России был создан в ноябре 2014-го, на него подписаны 236 тыс. человек. Ведут аккаунт сотрудники МИД России. 

Аккаунт Украины периодически тролит российский, в 2017 году две страницы поспорили в Twitter по поводу того, какое отношение ставшая королевой Франции княжна Анна Ярославна имеет к истории России. 

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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