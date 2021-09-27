«Других партнеров у нас нет»

Что делал, с кем встречался и что говорил министр Лавров в Нью-Йорке.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров перефразировал Сталина («других писателей у меня для вас нет»), давая характеристику отношениям РФ и США. «Других партнеров у нас нет», — сказал Лавров на встрече с журналистами по итогам его пребывания в штаб-квартире ООН.

Сергей Лавров. Фото: EPA-EFE

С трибуны Генеральной ассамблеи и в кулуарах 76-й сессии глава российской делегации, говоря о необходимости работать сообща над решением глобальных проблем человечества, одновременно обвинил Вашингтон и других западных партнеров в «двойных стандартах» и отверг все обвинения в адрес Москвы: во вмешательстве в американские выборы, в сбитом малайзийском «Боинге», в организации отравлений Александра Литвиненко и далее по списку.

В видеотрансляции его пресс-конференции в Нью-Йорке, длившейся почти полтора часа, от журналистов так и не прозвучали ни фамилия Навального, ни вопрос о якобы многомиллионном состоянии главы российского МИДа, связях с олигархом Олегом Дерипаской и особо приближенной спутнице, сопровождавшей министра в официальных зарубежных поездках, также якобы обладательницы миллионов. Все это — итоги двух расследований, проведенных OCCRP и ФБК, объявленным в РФ «экстремистским» и запрещенным. Об их расследованиях написал ряд западных изданий, когда министр находился в ООН. Отмечу, что среди популярных комментариев к статье о визите Лаврова 25 сентября на сайте российского агентства «Спутник» был размещен вопрос: «Он прибыл в Нью-Йорк один или привез кого-то с собой?»

На трибуне и на полях

Среди нескольких десятков двусторонних переговоров Сергея Лаврова «на полях» общеполитической дискуссии Генассамблеи обратило внимание отсутствие встречи с американским коллегой Энтони Блинкеном. При этом Лавров встретился с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и Генсеком ООН Антониу Гуттеришем, дипломатическим представителем ЕС Жозепом Боррелем, новой главой британского Форин-офис Элизабет Трасс, министрами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и т.д. Как говорят дипломаты, «сверить часы» главам дипведомств РФ и США не удалось, встреча не планировалась, но Лавров и Блинкен пересеклись в многосторонних форматах — заседании министров «большой двадцатки», представителей пятерки постоянных членов Совбеза. Впрочем, вопрос отношений Россия–США уже не играет той приоритетной роли, каким он был в годы холодной войны. Теперь Генсек ООН выразил тревогу в связи с возможной новой холодной войной между Америкой и Китаем, которая будет опаснее и которую будет труднее остановить. Отношения двух стран Антониу Гуттериш назвал «дисфункциональными», не работающими.

В декабре этого года президент США Байден будет принимать в Вашингтоне так называемый «саммит демократий» — встречу политиков, лидеров общественных организаций, предпринимателей-филантропов с целью обсудить вызовы со стороны государств-автократий, где нарушаются осоновные свободы и права человека. С трибуны ООН Сергей Лавров назвал этот саммит, где участников будет определять Вашингтон, шагом в направлении раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих». Эта инициатива в духе холодной войны провозглашает новый идеологический крестовый поход против всех несогласных, отметил российский министр. Президент Байден, отметил глава российской делагации, провозгласил отказ от военных методов, чтобы переделывать другие страны. «Ожидаем, что США сделают следующий шаг и откажутся не только от силовых, но и от любых других методов навязывания своей модели развития», — подчеркнул Лавров.

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Getty Images

Тройственный союз США, Великобритании и Австралии — AUKUS, а также QUAD — «четверку», включающую США, Японию, Индию и Австралию, Лавров назвал попытками «сдерживания Китая». Отказ Канберры покупать французские подлодки — примером, как «волюнтаристские правила могут применяться и внутри западного лагеря, если кто-то там становится слишком самостоятельным». Так, по словам Лаврова, многие мировые СМИ расценили эпопею с поставками подводных лодок в Австралию как реакцию на разговоры о «стратегической автономии», которые активизировались после поспешного выхода США из Афганистана. Сложившаяся вокруг этого выхода «ситуация хаоса» тоже является иллюстрацией тех правил, на которых Запад хотел бы строить «свой миропорядок».

Для решения конфликтов в горячих точках — Афганистане, Сирии, Ливии, подчеркнул Лавров, «требуется понимание культурно-цивилизационной специфики общества» и привел в качестве примера дипломатическую работу Москвы — по афганскому урегулированию в рамках «расширенной тройки» (РФ, США, КНР, Пакистан) и «Московского формата», по сирийскому — в рамках «Астанинского процесса», а также работу со всеми сторонами конфликта в Ливии.

По мнению дипломата, все чаще развитые и сильные страны «игнорируют международное законодательство».

Сергей Лавров предложил новый хештэг: «НашиПравилаУставООН».

Одним из актуальных вопросов стало российское военное вмешательство в Мали. Тема поднималась на переговорах с Жосепом Боррелем. Лавров на пресс-конференции выдал неожиданную подробность: по его словам, глава европейской дипломатии впрямую призвал: «уходите из Мали» и «не работайте в Африке вообще, Африка — наше место» (иллюстрирую их образ мысли, сказал Лавров). Переходные власти Мали, отметил российский дипломат, обратились к частной российской компании («ЧВК Вагнера», как сообщили СМИ) о предоставлении помощи в борьбе с терроризмом, поскольку Франция сокращает свой контингент.

Лавров подчеркнул, что деятельность частной военной компании из РФ на территории Мали осуществляется на законной основе,

касается отношений между легитимным правительством и теми, кто предлагает соответствующие услуги. «Мы (то есть официальные власти. — Ред.) не имеем к этому никакого отношения», — отметил он.

И еще одно заявление выделяют здешние СМИ: Москва не готова официально признавать новое афганское правительство талибов* и выдавать верительные грамоты новому послу в Москве (такого обращения еще и не было, отметил министр), пока они не начнут выполнять взятые на себя обязательства, в первую очередь по нераспространению терроризма в другие страны.

На пресс-конференции Сергей Лавров не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что в Москву с визитом собирается американка «из черного санкционного списка» Виктория Нуланд — замгоссекретаря США по политическим вопросам, но «в обмен» на визу МИД рассчитывает на снятие ограничений для российских дипломатов. «У нас готовится целый ряд контактов по линии МИДа и Госдепартамента, и не только по ней», — сказал Лавров. Когда обе стороны договорятся, что контакт состоится в конкретный день и по конкуретному вопросу, будет сделано «соответствующее объявление». Кстати, часть членов российской делегации, в частности, депутаты и сенаторы, так и не смогли приехать из-за невыданной визы или нерешенного вопроса о признании вакцинации «Спутником» для въезда в страну.

Фото: Getty Images

Вмешательство РФ в американские выборы, хакерские атаки на мясокомбинат и нефтепровод, сбитый малайзийский самолет, убийство Литвиненко, покушение на Скрипалей — нигде, как отметил Лавров, американская сторона не представила доказательств. В случае «Боинга», например, — ссылаясь на секретность спутниковых съемок. Российской стороне предлагается, как говорил персонаж Шварценеггера, trust me («доверься мне»), а президент Рейган говорил: «доверяй, но проверяй». В каждом случае нужна верификация.

И еще одного американского президента вспомнил российский министр. Но это был не Байден. Любая (а не только ядерная) война между ведущими державами неприемлема, отметил Лавров. «Надо договариваться, ладить. Правильно говорил президент Трамп: to deal». С Россией надо ладить.

Дипломатический портрет

Нынешнему приезду Лаврова в ООН, где он проработал много лет в качестве посла России, издание Foreign Policy посвятило материал «Министр Нет возвращается в свои заповедные места, где Сергей Лавров отточил искусство блокирования американской и европейской дипломатии».

Авторы вспоминают, как в 2003 году тогдашний Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан пытался ввести запрет на курение в штаб-квартире в Нью-Йорке. Большинство заядлых дипломатов закатили глаза и жаловались, но только один высокопоставленный дипломат сопротивлялся. Сергей Лавров, тогдашний посол РФ в ООН, обрушился с критикой на Аннана, с гордостью продолжая прикуривать в здании штаб-квартиры. «Здание ООН принадлежит всем странам-членам, а генеральный секретарь — всего лишь наемный менеджер», — сказал он тогда. Опытные дипломаты заявили, что этот шаг предвосхитил резкий подход к дипломатии, который он позже освоил в качестве высшего дипломата своей страны. Лавров, пишет Foreign Policy, вызывает завистливое уважение со стороны некоторых своих западных коллег, которые признают, что с его дипломатическим опытом и доблестью трудно сравниться. «Он на уровне самого экспертного министра иностранных дел в сегодняшнем мире», — сказал Джон Негропонте, бывший заместитель госсекретаря, который работал вместе с Лавровым в ООН в качестве посла администриции Джорджа Буша-мл. с 2001 по 2004 год. Бывший советник США по национальной безопасности и посол в ООН Джон Болтон в интервью изданию U.N. Brief назвал Лаврова «знающим», «профессиональным» и «напористым». На протяжении десятилетий

он совершил переход от советского дипломата-новичка к правой руке президента РФ Владимира Путина во внешней политике — немалый подвиг в макиавеллиевском мире кремлевской политики.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что это связано с тем, что Лавров старается оставаться на своей линии внешнеполитического бюрократа и избегать любых намеков на то, чтобы представлять угрозу власти Путина, отмечает издание.

«В министерстве он был одним из ярких парней», — сказал Андрей Козырев, министр иностранных дел РФ с 1990 по 1996 год, который знает Лаврова еще со времен университета. Козырев, которого когда-то считали смелым реформатором, вышедшим из советской эпохи гласности и перестройки, пишет Foreign Policy (добавим, что теперь в эфире федерального телевидения его называют едва ли не предателем), сказал, что его удивила траектория Лаврова. «Я лично удивлен, потому что он достаточно умен, чтобы глубоко понимать, что россияне сейчас, так сказать, находятся на неправильной стороне истории», — отмечает Андрей Козырев. Но если Путину нужно полагаться на кого-то одного, чтобы донести самые важные послания до ООН, то этим человеком останется Лавровым. «Если говорить о его профессионализме, то он один из лучших», — сказал бывший министр о нынешнем. «И Путин, вероятно, это понимает».

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

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