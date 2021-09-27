 

Компания Google начала продвигать свой новый смартфон Pixel 6

27.09.2021, 22:22, Новости дня
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Новая версия смартфона Pixel 6 уже готова к выходу и скоро появится на полках магазинах. Об этом свидетельствует необычная активность менеджеров компании Google. Также поступают сообщения о том, что во многих городах США уже развешены плакаты с изображением нового гаджета.

Ходят слухи, что официальная презентация устройства и одновременный старт продаж состоятся 4 октября. Кстати, в этот же день ожидается и запуск новой операционной системы Android 12.

О новом смартфоне известно не так много. Его конструкция основана на однокристальной системе SoC Google Tensor. Кроме того, эксперты предполагают, что серьезные изменения смартфон получил в блоке видеокамер. Остальное надеемся узнать ближе к дате презентации.



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