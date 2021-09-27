 

Система ПВО авиабазы Хмеймим сбила запущенный из Идлиба дрон боевиков

27.09.2021, 22:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийские средства контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим в Сирии обнаружили запущенный боевиками беспилотник, который был сбит зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С», сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В 12.30 средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в Идлибской зоне деэскалации», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Как сообщил сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». «Пострадавших или материального ущерба в результате инцидента нет», – подчеркнул Кулить.

«Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», – добавил замруководителя центра.

Накануне боевики попытались прорваться с подконтрольной Турции территории в Сирии. 20 сентября четверо сирийских военных пострадали в результате артиллерийского удара со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной Турции территории провинции Алеппо.



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