«Никто не может вмешиваться в наши дела» — Эрдоган объяснил CBS News, почему Турция будет покупать у России С-400

Турция не может полагаться на поставки американских систем вооружений из-за печального опыта с F-35 и комплексами Patriot, заявил Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CBS News. Президент Турции признал, что его страна не намерена отказываться от закупки российских ЗРК С-400, что бы об этом ни думала администрация Байдена.

Вы, как и США, член НАТО. Российское правительство заявляет, что Турция планирует продолжать закупки их противоракетных систем С-400. США говорят, что это угроза. Нашей стране и всему западному альянсу. Почему же вы продолжаете это делать? Ведь президент Байден просил вас остановиться?

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, президент Турции: Президенту Байдену я всё объяснил. И для вас я бы хотел снова сделать следующее заявление. Мы занимались приобретением самолётов F-35, и мы заплатили 1,4 миллиарда долларов. Но, заплатив 1,4 миллиарда долларов за F-35, мы оказались в такой ситуации, что F-35 мы так и не получили. Мы также делали запрос на приобретение комплексов Patriot, но нам их так и не дали. И когда мы обсуждали эти вопросы с президентом Трампом, давным-давно, он заявил следующее: «Турция заплатила за F-35 1,4 миллиарда долларов, почему же мы не даём ей F-35?» И он заявил это перед всей мировой прессой. Почему до сих пор не переданы эти пять самолётов? Я внёс свою плату.

Их не передают потому, что вы закупили С-400. А ведь США говорили, что это создаст риск.

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН: Никто не может в это вмешиваться. Вы не собираетесь давать мне Patriot. И, что касается обороны, я, возможно, приобрету оборонительные системы у другой страны. И никто не может в это вмешиваться. Лучше всех на этот счёт высказался генеральный секретарь НАТО Столтенберг. Он заявил, цитирую: «Мы не можем никак влиять на то, где наши партнёры покупают оборонительные системы». Они никогда не могут в это вмешиваться. Это его слова. Генсека НАТО Столтенберга!

Но после того как власти США сказали вам, что это риск для безопасности Соединённых Штатов и всего западного альянса, разве вы не можете понять, что Америке теперь трудно вам доверять?

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН: Ну, уж извините. Вот что я на это скажу. Кто разделит с нами риски для нашей безопасности? Как мы примем необходимые меры в связи с рисками для безопасности? Нам что, продолжать ожидать доставки вооружений от стран, которые не хотят давать нам эти вооружения, эти оборонительные системы?

Разве вы не доверяете вашей собственной авиации?

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН: Речь идёт не об авиации. Не только об авиации. Оборонительные системы — это одно, авиация — другое. Что касается авиации, сейчас есть вероятность, что Соединённые Штаты перестанут поддерживать программу F-16. У меня нет гарантии, что американцы будут продолжать поддержку F-16. Если это будет прервано, мы будем вынуждены принимать другие меры.

То есть, я так понимаю, вы по-прежнему намерены купить ещё одну партию российских ракетных систем С-400?

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН: В будущем никто не сможет вмешаться в то, какого рода оборонительные системы мы приобретаем, у какой страны и на каком уровне. Никто не может в это вмешиваться. Такие решения можем принимать только мы.

Значит, санкции останутся.

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН: Мы — страна с 84-миллионным населением. И мы очень решительны в том, что касается наших оборонительных систем и мер, которые необходимо принимать. И никто не может в это вмешиваться.

То есть ваш ответ «да»?

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН: Конечно, да.

Дата выхода в эфир 26 сентября 2021 года.