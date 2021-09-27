Euronews – потоки лавы на острове Пальма приблизились к океану — растёт опасность выброса токсичных газов

Канарский остров Пальма окутан огромным облаком вулканического пепла. Жителей призывают носить защитные маски, очки и длинную одежду, чтобы он не попадал на тело. Кроме пепла, из кратера каждый день выбрасывается около 25 тыс. тонн диоксида серы. Потоки лавы уже приближаются к берегу океана — и эксперты опасаются, что её попадание в солёную воду может привести к выбросам токсичных газов, передаёт Euronews.

Потоки лавы разрушили в воскресенье церковь на испанском острове Пальма, входящем в Канарский архипелаг. Извержение вулкана Кумбре-Вьеха продолжается здесь уже вторую неделю, что привело к уничтожению более 450 домов.

Большая часть острова окутана огромным облаком пепла, который продолжает извергаться из жерла вулкана. Представители властей предупредили, что вулканический пепел может быть вреден для здоровья, и призвали людей носить защитные маски, очки и перчатки, а также соответствующую одежду — брюки и рубашки с длинными рукавами.

Помимо пепла, из кратера каждый день выбрасывается около 25 тысяч тонн диоксида серы. Но как утверждается, непосредственной угрозы это не представляет.

Между тем потоки лавы приближаются к берегу океана, до которого остаётся меньше двух километров. Попадание раскалённой породы в солёную воду может привести к выбросам токсичных газов.

Предыдущее извержение вулкана произошло на острове 50 лет назад.

Дата выхода в эфир 27 сентября 2021 года.