Мнение: Венгерский нож в спину

МИД Украины осудил решение Венгрии о контракте с Россией по поставкам газа

Министерство иностранных дел Украины заявило, что в Киеве удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать с «Газпромом» долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. МИД Украины осудил решение Венгрии о контракте с Россией по поставкам газа

В сообщении на сайте МИД Украины говорится, что соответствующий контракт был подписан 27 сентября в Будапеште.

«Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям», — заявили в министерстве.

В украинском МИД также утверждают, что это решение не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгрией от 6 декабря 1991 года. Кроме того, в Киеве инициировали перенос на более поздний срок заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии, запланированное на 29—30 сентября.

В Киеве заявили, что обратятся в Еврокомиссию для оценки соответствия газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

В конце августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером заявил, что Москва и Будапешт подписали новое соглашение о поставках российского газа.

https://russian.rt.com/business/news/911545-mid-ukraina-vengriya-gaz – цинк

А ведь только недавно рассказывали, что Украине не нужен грязный и вонючий газ из России.

Вот Венгрия и решила помочь избавиться от него. Украина же продолжит получать то, о чем Россия сговорилась с Германией, но не более того.

Новость в дополнение к вчерашнему "прибалты клянчат электроэнергию у России".

Латвия и Эстония на фоне крайне высоких цен на электроэнергию решили побороться за доступ к закупкам энергии в РФ, который почти закрыт из-за того, что Литва ограничила перетоки из Белоруссии. Спотовые цены в регионе достигли исторических максимумов: в день введения ограничений котировки пробивали отметку € 160 за 1 МВт/ч, пишет kommersant.ru.

Напомним, что действия Литвы, ограничившей перетоки электроэнергии из Белоруссии, вызвали недовольство в соседних прибалтийских странах. Латвия намерена подать жалобу в Еврокомиссию и Агентство ЕС по сотрудничеству органов регулирования. В Минэкономики Латвии заявили, что ограничение перетоков между Литвой и Белоруссией «не имеет никаких технических обоснований». Действия Литвы вызвали недовольство и в Эстонии: там считают, что новые правила ограничивают возможности энерготорговли для РФ, сообщает BNS.

Литовский системный оператор Litgrid ввел новый расчет максимальной пропускной способности трансграничных ЛЭП с Белоруссией 15 сентября, чтобы оградить свою энергосистему от электроэнергии с Белорусской АЭС: хотя станция с 12 июля из-за неполадок турбогенератора полностью отключена. Сетевые ограничения влияют и на перетоки между другими странами энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

В частности, существенно сокращается экспорт электроэнергии из РФ в страны Прибалтики: после ввода Белорусской АЭС Россия ведет поставки из Псковской области в Латвию.

Максимальная величина поставок Россия—Латвия, по предварительной экспертной оценке, может быть уменьшена с 950 МВт до 200−400 МВт — со снижением до нуля в отдельные периоды года. Александра Панина, врио блока трейдинга «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) пояснила: «Сложилась ситуация, при которой в результате односторонних действий Литвы энергодефицитные страны Балтии не могут закупить дешевую и низкоуглеродную российскую электроэнергию и тем самым снизить цены для своих потребителей. Текущая цена в странах Балтии превышает цены российского энергорынка в три-четыре раза».

Рост энергоцен в ЕС ускорился с июня текущего года из-за повышения спроса на фоне аномальной жары, а также слабого ветра и ограниченной загрузки угольной генерации. По данным биржи NordPool, в июне в Литве и Латвии средние спотовые цены составляли примерно € 78 за 1 МВт/ч, в июле и августе — около € 88, что почти вдвое больше показателей аналогичных месяцев 2019 года. При этом 15 сентября, в день введения новых ограничений со стороны Литвы, цены в этих странах подскочили выше € 160, а в целом за неделю средняя цена была выше € 133. В Эстонии складывалась похожая ситуация. Для сравнения: в России одноставочная цена электроэнергии в европейской части страны составляет около 2,5 тыс. руб. за 1 МВт/ч (около € 29 по курсу ЦБ).

Из общего объёма в 10,3 млрд кВт/ч экспортных поставок из России в первом полугодии 2021 года Прибалтика была вторым крупнейшим направлением: с долей около 30% (3 млрд кВт•ч) — сразу после Финляндии (37%, или 3,8 млрд кВт•ч).

https://eadaily.com/ru/news/2021/09/27/latviya-i-estoniya-naperekor-litve-poprosyat-elektroenergii-iz-rossii – цинк

Еще одно отложенное последствие провалившегося гос.переворота по свержению Лукашенко. Помимо сокращения транзита, наплыва мигрантов и дальнейшей переориентацию Белоруссии на Россию. Фактически, прибалты теперь из своего кармана оплачивают издержки от провалившегося переворота. Надо еще больше с Тихановской фоточки делать, вот тогда сразу все наладится.

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