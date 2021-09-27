СНБО инициировал аудит военно-технического сотрудничества Украины с другими государствами

Как сказано в релизе, такой аудит в Украине проведут впервые, это будут делать в рамках выполнения решения СНБО “О стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины”, которое президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие 20 августа.

“С целью улучшения позиций Украины на мировом рынке вооружений и укрепления потенциала государства в сфере ВТС Кабинету Министров Украины, согласно этому решению, поручено в шестимесячный срок обеспечить проведение осмотра ВТС Украины с иностранными государствами за прошедший трехлетний период”, – сказано в сообщении.

В рамках аудита проанализируют:

особенности и тенденции развития мирового рынка вооружения, военной и специальной техники;

эффективность военно-технического сотрудничества Украины с иностранными государствами, а также факторы, влияющие на него;

финансовые показатели экспорта вооружения и военной техники, результаты деятельности органов государственного управления, предприятий, учреждений и организаций промышленности и науки, а также обеспечение сектора безопасности и обороны;

потенциал и перспективные направления развития ВТС Украины с другими странами.

На основании результатов аудита планируют разработать стратегию военно-технического сотрудничества Украины на ближайшие пять лет, ее будет рассматривать СНБО.

Контекст:

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 18 июня утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса страны. Ее представил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. По его словам, стратегия предусматривает выделение из госбюджета не менее 0,5% ВВП ежегодно на обеспечение развития оборонно-промышленного комплекса.

Стратегию планируют реализовать в три этапа, она рассчитана до 2030 года.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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