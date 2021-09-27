Минздрав Украины призвал временно отстранять руководителей медучреждений, сотрудников которых подозревают в подделке документов о вакцинации

“Сейчас в отношении ряда врачей открыты уголовные производства по факту подделки документов, удостоверяющих проведение вакцинации. Мы официально направим представления к владельцам учреждений здравоохранения, где работают эти врачи, – объединенным территориальным общинам – с просьбой отстранить от работы руководителей этих учреждений на время следствия. Убеждены, что руководители должны нести персональную ответственность за то, что происходит в их больницах”, – заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Если следствие подтвердит непричастность главврача к фальсификации, его восстановят в должности, отметили в пресс-службе.

“В случае повторного нарушения Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. Поэтому территориальная община будет финансировать учреждение здравоохранения самостоятельно”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна, так же как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но “есть вопросы по бумажным формам”.

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Главный санврач Игорь Кузин 27 сентября сообщал, что в Украине открыто около 300 уголовных производств из-за подделки COVID-сертификатов.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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