Мнение: О новом грабеже доверчивых россиян

Теперь они уже совсем не церемонятся!

Вот простой вопрос: если нынешняя власть в России – в очередной раз сравнительно честно – выиграла очередные выборы, то кто их проиграл? Ну не разгромленная же и маргинализованная несистемная оппозиция, которую даже до игры не допустили!

Так что вывод очевиден: в проигравших все. И те, кто голосовали за любую другую партию, кроме правящей. И те, кто совали по-умному. И те, кто не ходили к избирательным участкам вообще. И даже те, кто по принуждению или по убеждению заполнили бюллетень за «Единую Россию».

Теперь все будут равно дорого платить за свой выбор, каким бы он ни был. Ещё дороже платить будут.

Российские власти готовят реформу тарифов на жилищно-коммунальные услуги, чтобы оплатить модернизацию инфраструктуры, которая досталась стране в наследство от СССР и теперь якобы достигла критической стадии износа. Правительство РФ рассматривает возможность роста тарифов выше уровня инфляции, чтобы довести их до «экономически обоснованных». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к правительству. Теперь тарифы в ЖКХ планируется устанавливать в зависимости от планов по ремонту и модернизации коммунальных сетей. Соответствующее поручение Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС дал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Говорят, это необходимо, потому что коммунальная инфраструктура в России – сети водо- и теплоснабжения, канализация и водоотведение – изношена на 60%, а в ряде регионов их износ превышает 70% и даже 80%. При этом денег в региональных бюджетах на её модернизацию нет, говорил ранее первый зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству Андрей Шевченко. По его словам, коммунальные сети «уже давно не отвечают требованиям энергоэффективности и экологичности»,

Вот ведь удивительно, да?

В 2001 году, когда нынешний президент России Владимир #Путин мотал свой первый срок на галерах, износ коммунальной инфраструктуры оценивался в 60%. С тех пор были приняты десятки постановлений правительства, реализовано несколько этапов разных программ модернизации жилищно-коммунального комплекса РФ, разворованы выделены сотни миллиардов рублей на обновление коммунальных сетей. Но в 2007 г. власти констатировали, что «мощности ЖКХ изношены до предела: физический износ котельных достиг 55%, коммунальных сетей водопровода – 65%, канализации и тепловых сетей – 63%, электрических сетей – 58%, водопроводных насосных станций – 65%, канализационных насосных станций – 57%, очистных сооружений водопровода – 54% и канализации – 56%. Около 30% основных фондов ЖКХ уже полностью отслужили нормативные сроки». То есть, износ так и остался в среднем на уровне порядка 60%…

ОК, власти ещё поднатужились немного, и провели реформу ЖКХ. Появился самый настоящий Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в платёжках за коммуналку возникла строка «Сборы на капремонт» – наряду с платежами за содержание и обслуживание. Собраны и мотрачены ещё сотни миллиардов рублей. И вот… опять…

Итак, двадцать лет кряду с высоких трибун говорится одно и то же: износ коммунальной инфраструктуры составляет 60-70%. И уже 20 лет – всё те же гнилые трубы, почему-то до сих пор остающиеся с советских времён. Теперь вот на их замену будут брать дополнительные #деньги.

Но есть и хорошая #новость. «Платежи для населения будут подниматься постепенно», – заявила председатель экспертного совета комитета ГосДумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова. А для социально незащищенных категорий граждан подорожание будет компенсировано: они получат дополнительную адресную поддержку в таком размере, чтобы на оплату ЖКУ не уходило больше 15% дохода семьи.

Фокус в том, что в российском ЖКХ действует такая тарифная система, при которой коммунальные организации могут работать с прибылью, только если сети изношены свыше 50%, вместе с тем при износе свыше 80% сети уже считаются аварийными и подлежат замене. Соответственно, идеал коммунальщика износ от 60 до 70%, что даёт возможность высоких тарифов и прибыльной работы, но не ведёт к дорогостоящей необходимости менять сети полностью. Отсюда и стабильность цифры в 60%, независимо от объёмов затрат на модернизацию.

Теперь за этот коммунальный вечный двигатель россияне будут платить ещё больше, но с тем же эффектом. Хотя для настоящей модернизации, может, как в том анекдоте, не трубы а систему менять надо?

—