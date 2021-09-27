Сам сдал все козыри

Суд отказал Михаилу Глущенко, признавшемуся в организации убийства Галины Старовойтовой, в условно-досрочном освобождении, несмотря на «поручительство» за него членов партии «Единая Россия».

«Дал старт многим чемпионам…»

Дзержинский районный суд Петербурга отклонил прошение Михаила Глущенко (член «Тамбовского» преступного сообщества (ОПС) по прозвищу Миша Хохол) об условно-досрочном освобождении. Как следует из видеозаписи судебного процесса, больше всего времени было потрачено на обсуждение поручительства, которое подписали депутаты петербургского ЗакСа: Герой РФ Любовь Егорова и Юрий Авдеев.

Оба депутата состоят во фракции «Единая Россия», оба имеют отношение к спорту. Егорова — шестикратная олимпийская чемпионка, Авдеев — бывший председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации Петербурга, заслуженный тренер России, вице-президент Всероссийской федерации самбо. И ручались они (хотя оба сейчас это отрицают) не за криминального авторитета Мишу Хохла, а за мастера спорта международного класса и заслуженного тренера РФ Михаила Глущенко.

«Своим примером он дал старт многим будущим чемпионам, оказал огромное влияние на развитие детско-юношеского спорта, неоднократно выступал меценатом», — говорилось в ходатайстве о поручительстве.

Признание в политическом убийстве

Бывший депутат Госдумы от ЛДПР (1996–2000) Михаил Глущенко был задержан в Петербурге в 2009 году, когда приехал из Испании, где он тихо жил с 2002 года, чтобы заменить российский паспорт. Ему «предъявили» организацию тройного убийства на Кипре 5-летней давности, когда погибли связанный с «тамбовскими» Вячеслав Шевченко, его партнер по бизнесу и секретарша. Но в итоге ему смогли вменить лишь вымогательство «неустановленной суммы» у Шевченко, и в марте приговорили к 8 годам колонии.

В конце 2014 года Глущенко мог рассчитывать на условно-досрочный выход на свободу. Но совершенно неожиданно в апреле 2014 он делает сенсационное заявление: именно он организовал убийство Галины Старовойтовой

в ноябре 1998 года по указанию лидера «Тамбовского» ОПС Владимира Барсукова (Кумарина).

— Я не знаю, что Глущенко могли обещать за эти показания, но могу догадываться, — прокомментировал «Новой» это обвинение адвокат Сергей Афанасьев, защищающий Барсукова. — Сроки давности по убийству Старовойтовой вышли, а это значит, что к высшей мере (пожизненное лишение свободы) суд приговорить его уже не смог бы. Максимум к 20 годам. Учитывая соглашение со следствием и особый порядок рассмотрения дела, могли присудить даже ниже низшего предела. По 277-й (ст. 277 УК РФ — «Посягательство на жизнь государственного деятеля». — М. Л.) это 12 лет.

Дело рассматривалось в Октябрьском суде Петербурга 21 августа 2015 года. За день до этого один из сокамерников Глущенко в СИЗО слышал, как тот хвастался: дескать, через пару дней буду сидеть на вилле на Лазурном берегу, пить французское вино и есть французский сыр.

Суд проходил в особом порядке, заседание длилось всего четыре часа. За организацию убийства Старовойтовой гособвинитель попросила приговорить Глущенко к 11 годам лишения свободы, а по совокупности приговоров (учитывая срок за вымогательство) — к 13 годам. Глущенко изменился в лице. Заседание пришлось прервать, чтобы вызвать осужденному скорую.

Продолжились слушания 28 августа. И что-то, видимо, за эту неделю произошло. Обвинение резко изменило позицию — и Лазурный берег отодвинулся от Глущенко еще на четыре года: прокурор запросила уже 13 лет за Старовойтову и 17 лет по совокупности. Суд не уменьшил срок ни на месяц.

«Противоречит позиции партии…»

Прошение об УДО Михаил Глущенко направил в суд середине августа 2021 года. Заседание несколько раз откладывалось и прошло лишь 22 сентября. За несколько дней до суда в СМИ появилась информация о том, что за криминального авторитета поручились члены партии «Единая Россия». По данным интернет издания «Фонтанка», инициатором написания поручительства был главный научный руководитель университета имени Лесгафта Владимир Таймазов. Его и Глущенко связывали тесные отношения на ниве бокса. Таймазов, кстати, от своей подписи не отказался.

18 сентября председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн разразился гневным постом в своем телеграм-канале: «Экс-депутат ГД от ЛДПР М.Глущенко (он же преступный авторитет по кличке «Хохол») — официально осужден за организацию 4 (!) убийств. Ни о каком его условно-досрочном освобождении не может идти и речи! Если написанное — не фейк, настоятельно рекомендую Ю.Авдееву и Л.Егоровой отозвать поручительства. Да, каждый может иметь право на свою точку зрения, но в данном вопросе — такая позиция прямо противоречит позиции «Единой России» и государства в целом… …«ЕР» также направит официальные обращения к Генпрокурору и директору ФСИН о недопустимости досрочного освобождения Глущенко: важно, чтобы представители ведомств заняли в суде непримиримо-жесткую позицию».

Почему Хинштейн написал, что Глущенко осужден по четырем убийствам, не очень понятно. Сейчас он осужден лишь за одно убийство. Вполне возможно, депутат обладает даром ясновидения, потому что обвинение Глущенко еще в трех убийствах уже предъявлено и в ближайшее время должно поступить в суд.

На следующий день пресс-служба петербургского ЗакСа распространила заявления Авдеева и Егоровой.

«Это наглая провокация! Я не ставил свою подпись под этим прошением!» — возмутился Авдеев.

«Не знаю, откуда моя подпись появилась. Я ничего не подписывала. Это ложь!» — пояснила Егорова.

Более того, уже в суде выяснилось, что Герой РФ подала заявление в прокуратуру, утверждая, что ее подпись поддельна. На что один из адвокатов Глущенко заявил, что имеет аудиозапись беседы с олимпийской чемпионкой, во время которой та фактически признается, что подписывала поручительство.

Сам себе наговорил

Как бы то ни было, суд не принял поручительство, а в прошении об УДО отказал. Но на фоне «разборок» с депутатскими подписями как-то незаметно прозвучало очередное громкое заявление Глущенко.

Дело в том, что ранее он отказывался признаваться в вымогательстве денег у братьев Шевченко (считались членами «Тамбовского» ОПС). Из-за этого у следствия были трудности с предъявлением Глущенко обвинения в убийствах на Кипре в 2004 году: фактами не подтверждалось, что у него был мотив для убийства своего давнего партнера и коллеги по Госдуме. Теперь мотив появился. Глущенко под протокол заявил, что действительно вымогал деньги у Вячеслава Шевченко.

Следствие считает, что убийство Шевченко-старшего, Юрия Зорина и Виктории Третьяковой, совершенное 23 марта 2004 года, организовал именно Глущенко. У которого были собственные интересы в принадлежавшем братьям Шевченко холдинге «Норд» (объединял в себе несколько ресторанов, ночной клуб «Голливудские ночи» и мебельную фабрику).

После ареста Глущенко в 2009 году многие следственные действия проводились на Кипре местной полицией, передавались в Россию через Генеральную прокуратуру РФ, поэтому следствие сильно затягивалось.

Петербургской прокуратурой было принято решение разделить одно дело на два. Дело о вымогательстве поступило в суд, и в 2012 году по нему был вынесен приговор. Обвинение в организации тройного убийства было предъявлено лишь в 2019 году. Но из-за процессуальных ошибок вернулось на доследование. В настоящее время, как стало известно «Новой», представители потерпевших заканчивают знакомиться с материалами дела, и можно ожидать его скорого поступления в суд.

Не признаваясь в вымогательстве, Глущенко ставил под сомнение мотив убийства, который ему предъявляли правоохранительные органы. И вдруг 22 сентября Глущенко заявляет: «Признаю вину в вымогательстве денег и раскаиваюсь…».

«Вот это новелла!» — воскликнул присутствовавший в суде адвокат Сергея Шевченко (брата убитого) Олег Лебедев. И его удивление можно понять: обвиняемый сам дал ему и обвинению козырь в доказательстве тройного убийства.

Максим Леонов

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