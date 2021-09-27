В компании Google рассматривают вопрос о снижении комиссии с продаж облачного ПО

В данный момент комиссия с продаж «облачного» программного обеспечения в сервисе Google Cloud Platform составляет 20%. Однако, как утверждают осведомленные лица, компания рассматривает вопрос о снижение этой доли до 3%.

Наличие такой перспективы представители Google подтвердили официально. По их словам, сейчас менеджмент думает, как правильно изменить структуру доходов и распределения полученных средств.

Снижение комиссии в аналогичном сервисе провел уже Amazon. Там установлена ставка 5%. На этом фоне думать, что можно собирать с продавцов пятую часть стоимости их продуктов, наивно. Кстати, практически все крупные интернет-компании идут тем же путем, снижая ранее установленные заоблачные ставки.