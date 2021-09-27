 

В Швейцарии предложили новый метод определения возраста музыкальных инструментов

27.09.2021, 21:28, Новости дня
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Для ученых определение возраста старых, а тем более древних музыкальных инструментов – это настоящая проблема. Дело в том, что для этого используют, как правило, радиоуглеродный анализ. То есть, в каждом случае приходится брать образцы, что само по себе сопровождается мелкими повреждениями.

Как поясняют эксперты, именно по этой причине владельцы старых инструментов не любят отдавать их на экспертизу. Ведь теоретически инструмент может быть испорчен.

В Швейцарии теперь предлагают использовать дендрохронологию. Речь идет о сравнении рисунков колец древесины с другими инструментами, возраст которых уже установлен. Предварительно, конечно же, нужно узнать, где было спилено дерево, из которого сделан инструмент.



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