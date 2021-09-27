 

Байдену сделали бустерную прививку от коронавируса

27.09.2021, 21:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезиденту США Джо Байдену в прямом эфире ввели третью (бустерную) прививку от коронавируса.

«Знаю, так не кажется, но я старше 65 лет, гораздо старше, поэтому мне сделают бустерную прививку сегодня», – пошутил 78-летний американский лидер, передает ТАСС.

«Бустеры – это важно. Но самое важное – это сделать так, чтобы больше людей вакцинировались», – добавил он.

Отмечается, что бустерную дозу можно использовать «минимум через шесть месяцев» после полной вакцинации. Разрешение распространяется на людей «в возрасте 65 лет и старше», на лиц в возрасте «от 18 до 64 лет, подверженных значительному риску тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания», а также на жителей США в этой же возрастной категории, которые из-за рода их деятельности особенно рискуют заразиться.

В пятницу президент США Джо Байден заявил, что сделает себе бустерную прививку от коронавируса, «как только сможет».

Первую дозу вакцины ему ввели 21 декабря. Прививка также была сделана его жене Джилл. 14 декабря в США началась вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.

В январе избранному президенту США Джо Байдену ввели вторую дозу вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса.



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