США успешно испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука

США успешно испытали ракету со скоростью в 5 раз выше скорости звука, сообщило Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA).

«Ракета была разогнана до скорости выше чем пять скоростей звука», – передает сообщение Пентагона РИА «Новости». Ракета была была запущена с самолета. Двигатель ракеты Northrop Grummann работает на смеси углеводородного топлива и воздуха. Ракета была создана корпорацией Raytheon.

Это первое такого рода успешное испытание американских военных с 2013 года.

Ранее Соединенные Штаты провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II.