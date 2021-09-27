 

США успешно испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука

27.09.2021, 21:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСША успешно испытали ракету со скоростью в 5 раз выше скорости звука, сообщило Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA).

«Ракета была разогнана до скорости выше чем пять скоростей звука», – передает сообщение Пентагона РИА «Новости». Ракета была была запущена с самолета. Двигатель ракеты Northrop Grummann работает на смеси углеводородного топлива и воздуха. Ракета была создана корпорацией Raytheon.

Это первое такого рода успешное испытание американских военных с 2013 года.

Ранее Соединенные Штаты провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.05 / В Канаде не советуют применять вакцину от коронавируса Johnson & Johnson людям младше 30

27.07 / Украина и Беларусь завершили вынос линии государственной границы на местность

22.06 / Трамп заявил, что никогда не признавал поражения на выборах

05.01 / Компания Adobe рекомендует пользователям незамедлительно удалить Flash Player

19.03 / Главы Берлина и Баварии призвали ускорить одобрение «Спутника V»

07.10 / SpaceX вывела на орбиту 60 спутников связи Starlink

07.10 / Дегтярев опроверг слухи об объединении поликлиник в Хабаровском крае

07.08 / “Тут все-таки линия столкновения”. Главком ВСУ заявил, что боевики стреляют, но неприцельно

27.09 / Трамп потребовал от Байдена пройти тест на допинг перед дебатами

23.05 / На “Евровидении 2021” судьи из разных стран устроили украинской группе Go-A “холодный душ” – Притула

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика