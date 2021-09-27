В генконсульстве РФ в Хьюстоне возникла угроза сокращения штата до двух человек

Вашингтон следует политике «визового сдерживания», в отношении российских дипломатов, если ситуация никак не изменится, к концу года штат генконсульства РФ в Хьюстоне сократится до двух человек, рассказал глава российской дипмиссии в этом городе Александр Захаров.

«Американцы продолжают вести политику «визового сдерживания», не выдавая готовым кандидатам визы. И если раньше отдельные так называемые «визовые размены» осуществлялись, то в последнее время положение дел застопорилось», – рассказал он РИА «Новости».

По его словам, «если ситуация не изменится, то к концу этого года в Генконсульстве останется лишь два дипломата: ваш покорный слуга и заместитель – консул-советник».

Захаров подчеркнул, что «это менее четверти от предусмотренной численности». Дипломат пояснил, что в обязанности генконсульства, в ведомство которого входят 13 штатов Юга и Среднего Запада США, где проживают десятки тысяч россиян, входят как все консульские действия вроде подписания и оформления документов, посещения лиц, находящихся под арестом или в заключении, так и политическая составляющая – продвижение интересов России, развитие двусторонних экономических, культурных, образовательных и прочих связей, информационно-разъяснительная работа.

«Уместно было бы напомнить и о том, что после закрытия по требованию американской стороны Генконсульств РФ в Сан-Франциско и Сиэтле основная нагрузка по обслуживанию соотечественников, проживающих на западном побережье США, также легла на Хьюстон», – напомнил дипломат.

По словам Захарова, США продолжают вводить новые ограничения на комплектацию российских дипмиссий. «Из относительно недавних «нововведений» – ограничение сроков командировок сотрудников российских загранучреждений в США тремя годами», – сообщил он, а также добавил, что с отъездом сотрудников, трехлетний срок работы которых в США завершается, новые дипломаты не получают визу для приезда на работу в генконсульство.

«Создается впечатление, что нормальная, полноформатная работа дипломатических представительств и консульских учреждений нужна только российской стороне. Все исходящие из Москвы конструктивные предложения бесследно исчезают в бюрократических препонах американских ведомств. Причем мы не выдвигаем каких-либо необоснованных, завышенных требований – речь идет о равноправном, уважительном отношении друг к другу, разумной трактовке положений международных нормативных актов, регулирующих сферу дипломатии», – отметил Захаров.

Если ситуация не изменится, то, по словам дипломата, им с заместителем придется «вспомнить молодые годы и с разрешения Москвы, как это говорится на нашем профессиональном жаргоне, самим «сесть на окно» – вести прием граждан, оформлять доверенности, печатать паспорта и визы, отвечать на письма и так далее».

«Увы, но в этой ситуации нам не останется другого выбора, как сократить прием», – сказал он, предупредив, что не исключено увеличение продолжительности рассмотрения обращений.

Ранее стало известно, что в связи с тем, что США «не выдают визы», численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился «фактически в три раза».

Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества.