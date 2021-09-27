 

Мнение: Лавров покрыл Пригожина

27.09.2021, 21:20, Разное
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За кого будем кровь проливать

Смешная история с этим Мали – по поводу которой оказался вынужден выступить аж сам министр иностранных дел РФ. Такое вот прикрытие с самого верха. Лавров же, видимо, совсем отвязался – потому что ляпнул напрямую: вы, дескать, отвяньте от нас, потому что, во-первых, Россия тут ни причем, а во-вторых – законные “переходные” власти Мали обратились к законной частной военной компании из России, всё законно, чего вам еще надо?!

Старый дурак, похоже, не в курсе, что в России наемничество и любые “военные компании” – вне закона, тут за один установленный факт “работы наемником” – сроки до 15 лет, как за убийство. Или в курсе, но считает, что “закон что дышло” и “эта ЧВК – какая надо ЧВК” (то есть пригожинская). В любом случае, официально в качестве министра МИД заявлять, что ЧВК в России – это законно, означает по факту дезавуировать на весь мир российский Уголовный Кодекс, да и вообще понятие “закон” в РФ. Феерия какая-то.

Российские “патриоты”, традиционно слабые умишком, сейчас раздуваются от гордости – вот мы какие, “проекция силы”, “покоряем Африку” и прочий бред в таком духе.

А я даже не буду говорить о том, что России нечего делать в Африке и надо по одежке протягивать ножки – хотя после “успехов в Сирии” эта простая мысль, казалось бы, должна была бы дойти до всякого. По Мали хуже другое: там ведь еще более очевидно, что роль России – быть на побегушках, проливать кровь “за дядю” в самом прямом смысле слова. Лавров ведь, по сути, заявил прямым текстом, что россиян в Мали пригласили в качестве НАЕМНИКОВ.


Хотя скорее за этих (Э.Макрон и его жена)

Вопрос – кто пригласил, кто этот “дядя”. Отбросим мысль, что дядей является “правительство Мали”; они там такое же правительство, как те, с кем они воюют – террористы. Маркер “переходное” четко указывают – в стране случился очередной военный переворот, одна группировка засела в столице, другая пытается ее оттуда выбить, в общем, идет обычная гражданская война.

Ну а “дядя” – похоже, товарищ Эмма Макрон. Под выборы ему не нужны потери в далеком Мали, поэтому он решил заткнуть дыру русскими: свои войска выводит, вместо них присылает по сходной цене “пригожинцев”. А что по этому поводу орут наши пропагандисты, упирая на “величие” – можно не слушать.


Или за этого (Евгений Пригожин)

А вот то, что министр иностранных дел несчастной РФ позорится на весь мир, дабы дать подзаработать кремлевскому повару на крови русских наемников – вот это в самом деле позор. Лучше бы, право, он шел куда шел – в Думу. Там ему и место.

Источник: Размышления вольного социолога



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