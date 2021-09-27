Welt – Германию ожидает ожесточённая борьба за пост канцлера

В Германии начинается борьба за ведомство канцлера, и она будет жёсткой, отмечает немецкий телеканал Welt. СДПГ победила на выборах с минимальным отрывом, для Союза ХДС/ХСС результаты стали худшими в истории. Тем не менее у христианских демократов ещё есть шансы занять ведущую роль в новом правительстве. Вопрос в том, кто сможет привлечь на свою сторону свободных демократов и зелёных, чтобы сформировать коалицию и стать канцлером Германии.

Ровно в 18:00 в СДПГ уже не могли сдержаться. Гонка становилась всё более напряжённой, но Олаф Шольц смог сохранить за собой небольшое преимущество до финиша. С менее чем 2 процентами отрыва побеждают социал-демократы, они становятся наиболее влиятельной силой.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, кандидат в канцлеры от СДПГ: Это будет долгий вечер после выборов для всей страны, это несомненно. Однако несомненно также другое: многие граждане поставили крестик за СДПГ, потому что они хотят, чтобы в правительстве произошли перемены, и потому что они хотят, чтобы следующего канцлера этой страны звали Олаф Шольц.

Для Союза ХДС/ХСС вечер после выборов стал катастрофой. После 16 лет ему грозит потеря ведущей роли в правительстве. Тем не менее кандидат в канцлеры Армин Лашет считает, что на нём и на партии лежит ответственность за исполнение задач, возлагаемых на них избирателями.

АРМИН ЛАШЕТ, кандидат в канцлеры от ХДС: Голос за Союз — это голос против федерального правительства, которым руководят левые, поэтому мы приложим все усилия для того, чтобы сформировать правительство под предводительством Союза.

Даже заняв второе место, Союз сейчас мог бы сформировать правительство. Для сестринской партии ХСС тоже ясно: шансы пока ещё есть.

МАРКУС ЗЁДЕР, председатель ХСС: Мы совместно приступим к этим переговорам с чёткой целью добиться мандата на ведущую роль для Союза, чтобы Армин Лашет стал канцлером Федеративной Республики Германия и чтобы мы смогли составить разумный альянс и после этого быстро и активно взяться за решение крупных проблем.

Между тем, в штабе СДПГ вечером после выборов царило изумление по поводу властных амбиций христианских демократов.

ЛАРС КЛИНГБАЙЛЬ, генеральный секретарь СДПГ: Союзу сейчас будет о чём посовещаться. Они показали худший в истории результат, чёрный столбик на диаграмме опустился далеко вниз. И, я думаю, прежде чем начинать говорить о возможном участии в новом правительстве, они должны сначала прояснить ситуацию с избирательной кампанией, которую они проводили, и почему они потеряли так много доверия граждан.

Теперь вопрос упирается в то, у кого сейчас лучшие карты на руках. Кто сможет убедить зелёных и Свободную демократическую партию, которым теперь принадлежит решающая роль в определении нового канцлера? Германия стоит на пороге властной борьбы за ведомство канцлера, и она может стать жёсткой.

Дата выхода в эфир 27 сентября 2021 года.