 

Китай стал крупнейшим экспортером берёзы в мире

27.09.2021, 20:51, Разное
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Китай впервые стал крупнейшим в мире поставщиком древесины и мебели из берёзы, обойдя Россию и Украину, сообщает Business Insider.

Бизнес-аналитики и журналисты оценили североамериканский и европейские рынки стройматериалов, и выяснили, что Китай за 2020-21 годы резко нарастил экспорт белой древесины за границу и занял почти половину рынка (49%). Поставки китайской берёзы обошли по количеству даже Россию, при том, что в этом году в Китае было вырублено меньше деревьев чем прошлом.

По оценкам экспертов, на территорию КНР приходится только 9% всей площади березовых лесов, что противоречит показателям доли на рынке. Журналисты предположили, что Китай построил заводы по производству деревьев данного типа и выращивает их в увеличенном темпе для продажи. Также эти заводы функционируют как фильтры для воздуха, который в этом регионе крайне загрязнен.

Вариант китайских биозаводов пока остается единственным, ведь никто из соседних стран не отчитывался о крупных поставках древесины в КНР.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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