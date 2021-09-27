Мнение: “Союзпечать №2”

2-й выпуск нового цикла "Союзпечать" от Егора Иванова, где рассматриваются публикации советских газет и журналов.

Как обычно много интересных деталей.

Аннотация:

В этом выпуске: о том, чего не было, но о чем писали в СССР, сельский планетарий, дневники советских девушек, а также еще один повод задуматься о том, на каких принципах мы существуем в обществе и в чьи руки попало воздвигнутое НЕ НАМИ здание.

00:00 Вступление

00:04 В этом выпуске

00:29 О половом воспитании в СССР

03:05 О "сексуализации" в коммерческих целях и не только

06:50 Планетарий в сельской школе

10:17 Письма Зои Космодемьянской

11:13 Дневник Космодемьянской

12:32 Роза Шанина

13:54 Дневник Шаниной

18:43 Дневник девятиклассницы 1953 г.

24:32 Общество "Мемориал"

26:41 Титры

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