Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета

Согласно указу, из состава Национального инвестиционного совета были выведены экс-член наблюдательного совета НАК “Нафтогаз України” Юлия Ковалив, экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий, экс-министр экономики Игорь Петрашко, экс-глава Европейского инвестиционного банка Сума Чакрабарти.

Вместо них в совет вошли министр инфраструктуры Александр Кубраков, первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко, президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо и вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская, а также замруководителя ОП Юлия Свириденко.

Кроме того, в совет вошли председатель совета директоров VEON Limited (Нидерланды) Геннадий Газин и главный представитель польской государственной нефтегазовой компании PGNiG S.A. в Украине Иренеуш Дерек.

Контекст:

Национальный инвестиционный совет был создан в декабре 2014 года как консультативно-совещательный орган при президенте тогдашним главой государства Петром Порошенко. До февраля 2018 года секретарем совета был экс-глава Администрации Президента Украины Борис Ложкин, после этого его сменяли замглавы АП – сперва Дмитрий Шимкив, потом Сергей Марченко.

Сейчас секретарем Нацинвестсовета является глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

Согласно сайту Офиса президента, при Зеленском совет собирался трижды, последний раз – в марте 2021 года.

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