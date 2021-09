Байден в прямом эфире получил третью дозу вакцины от коронавируса. Видео

Запись в Twitter опубликовал телеканал ABC News.

JUST IN: Pres. Biden gets COVID-19 booster shot. https://t.co/a7eIZEhTwM pic.twitter.com/hizMqx5sWh

— ABC News (@ABC) September 27, 2021

“Бустеры важны, но самое главное, что нам нужно сделать, – это вакцинировать больше людей”, – сказал Байден перед получением прививки.

Он отметил, что около 23% американцев, подлежащих вакцинации, не сделали ни одной прививки. По мнению Байдена, это “явное меньшинство” наносит большой ущерб остальной части граждан страны.

“Это пандемия невакцинированных. Вот почему я продвигаю требования о вакцинации везде, где только можно”, – добавил глава Белого дома.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На фоне распространения штамма коронавируса “Дельта” некоторые страны начали вводить третью бустерную дозу вакцины свои гражданам, в частности, Израиль, Германия, Бразилия и США.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывал ввести мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов хотя бы до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения во всех странах.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по заболеваемости COVID-19 в мире, в стране коронавирус подтвердили у 42,9 млн человек, более 688 тыс. умерли.

Массовая вакцинация в Соединенных Штатах началась 14 декабря. 13 мая в стране началась вакцинация детей в возрасте 12–15 лет. В США прививают препаратами Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, полностью вакцинировали 183,7 млн американцев (55,3% всего населения).

Первую дозу вакцины от COVID-19 Байден получил 21 декабря 2020 года, вторую – 11 января 2020-го. Оба раза процедуру транслировали в прямом эфире. Байден прививался вакциной от Pfizer и BioNTech.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—